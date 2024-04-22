Королева Камилла примерила на себя брошь Елизаветы II для важного семейного события: о чем речь

Почему королева Камилла надела брошь Елизаветы II

76-летняя королева посетила Королевские Уланы на их базе в Кетерик Гарнизоне впервые после того, как стала главнокомандующим полком британской армии.

Назначение в подразделение особенно сентиментально, поскольку покойный отец Камиллы, майор Брюс Шанд, служил в 12-м уланском полку во время Второй мировой войны и получил два военных креста, в том числе за храбрость в бою.

Наряд Камиллы отдал дань их военной форме. Женщина выбрала темно-синее платье от Fiona Clare с кольчугой на плечах, алым воротником и золотыми пуговицами, как у Royal Lancers. Она дополнила образ красным беретом с перьями.

Королева Камилла также украсила образ брошью с изображением полкового черепа и скрещенных костей. Это изделие относится к коллекции ювелирных изделий королевы Елизаветы II.

Королева Камилла в брошке Елизаветы II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Как известно, покойная королева долгое время была связана с королевскими Уланами и была назначена главнокомандующим подразделения-предшественника, 16-го/5-го Уланских полков, в свой 21-й день рождения в 1947 году.

А вот невестка королевы Камилла была объявлена новым почетным полковником в июне 2023 года. Раньше эти обязанности исполняла Елизавета.

Камиллу встретили на базе королевских Уланов военным салютом и 152 солдата на параде и произнесли короткую речь. Жена Чарльза III разделяла гордость за то, что она главнокомандующая и процитировала мемуары своего отца.

"Все были очень приветливы, и атмосфера была непринужденной. Меня взял под опеку адъютант, такой же приятный человек, как никогда не жил, и тихий эффективный солдат. Я был глубоко благодарен ему, поскольку он не только тянул меня из разных невзгод, не обязательно сообщая полковнику, но также благоразумно передал меня определенным старшим сержантам, которые взяли под свой контроль мое образование и тактично, но решительно руководили моими неудачными шагами", - прочла мемуары своего отца королева-консорт.

Королева Камилла дебютирует в командовании военным полком (фото: instagram.com/theroyalfamily)