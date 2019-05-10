Королева Британии Елизавета II готовится к смерти: что известно

Королеве Британии Елизавете II недавно исполнился 91 год. Официальное празднование состоится в июне, но кроме того, в королевском дворце уже начали подготовку к ее смерти и даже составили четкий план действий на случай кончины монаршей особы. Об этом сообщает The Guardian.

Национальная статистическая службы Британии отметила, что жительница страны может прожить в среднем еще четыре года, но с учетом возраста королевы, нужно быть на всякий случай готовыми. Поэтому сценарий был составлен и расписан до минуты.

Королева Елизавета II (Getty Images)

Смерть королевы станет общественно важным событием, которое совершенно точно произойдет в ближайшие годы. Личный врач Елизаветы II Хью Томас должен будет констатировать смерть королевы и немедленно передать эту новость личному секретарю королевы сэру Кристоферу Гейдту.

До этого из дворца будут приходить бюллетени - немного, но достаточно. "Королева страдает от сильной физической прострации, сопровождающейся симптомами, вызывающими сильное беспокойство", - такими сообщениями сэр Джеймс Рид, врач королевы Виктории, информировал общественность за два дня до ее смерти в 1901 году.

Королева Елизавета II (Getty Images)

Личный секретарь должен будет сообщить трагическую новость премьер-министру. Причем, сообщение будет закодировано и секретарь сообщит, что "Лондонский мост упал".

После этого новость будет сообщена главам 15 стран и представителям 36-стран-участниц Содружества.

Исключительное право на новость о кончине королевы теперь имеет британское агентство Press Association. Они первыми опубликуют новость с пометкой "Срочно" и коротким текстом в стиле: "Королева-мать умерла в канун Пасхи. Она умерла в 101 год".

После ее смерти на престол взойдет ее сын, принц Чарльз.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл.

А также писали о том, что новорожденного ребенка Меган Маркл сравнили с Елизаветой II.