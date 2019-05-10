Королева Британії Єлизавета II готується до смерті: що відомо

Королеві Британії Єлизаветі II нещодавно виповнився 91 рік. Офіційне святкування відбудеться в червні, але крім того, в королівському палаці вже почали підготовку до її смерті і навіть склали чіткий план дій на випадок смерті монаршої особи. Про це повідомляє The Guardian.

Національна статистична служби Британії зазначила, що мешканка країни може прожити в середньому ще чотири роки, але з урахуванням віку королеви, потрібно бути на всякий випадок готовими. Тому сценарій був складений і розписаний до хвилини.

Королева Єлизавета II (Getty Images)

Смерть королеви стане суспільно важливою подією, яка абсолютно точно відбудеться в найближчі роки. Особистий лікар Єлизавети II Х'ю Томас повинен буде констатувати смерть королеви і негайно передати цю новину особистому секретарю королеви сера Крістоферу Гейдту.

До цього з палацу будуть приходити бюлетені - небагато, але достатньо. "Королева страждає від сильної фізичної прострації, що супроводжується симптомами, що викликають сильне занепокоєння", - такими повідомленнями сер Джеймс Рід, лікар королеви Вікторії, інформував громадськість за два дні до її смерті в 1901 році.

Королева Єлизавета II (Getty Images)

Особистий секретар повинен буде повідомити трагічну новину прем'єр-міністру. Однак повідомлення буде закодовано і секретар повідомить, що "Лондонський міст впав".

Після цього новина буде повідомлена головам 15 країн і представникам 36 країн-учасниць Співдружності.

Виключне право на новину про смерть королеви тепер має британське агентство Press Association. Вони першими опублікують новину з поміткою "Терміново" і коротким текстом в стилі: "Королева-мати померла в переддень Великодня. Вона померла в 101 рік".

Після її смерті на престол зійде її син, принц Чарльз.

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