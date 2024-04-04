Король Чарльз III вперше відкриває двері королівського палацу для туристів: деталі

Чарльз III вперше відкриває двері королівського палацу для туристів

Відвідування шотландської резиденції короля Карла III- замку Балморал стане доступним для туристів.

Розкішний маєток, де часто гуляла королева Єлизавета II, завжди був закритий для публіки з моменту закінчення свого будівництва 1855 року. У відвідувачів була можливість лише насолодитися виглядом садів.

Але з 1 липня й до 4 серпня, туристи зможуть побувати у кількох приміщеннях, якими безпосередньо користувалися Єлизавета II, Чарльз III та його дружина королева-консорт Камілла.

Відвідувачі матимуть змогу дізнаються історію походження маєтку, а також як проводили свої літні канікули різні покоління королівської родини.

Вид королівського палацу (фото: balmoralcastle.com)

Зелена кімната, де покійна королева незадовго до своєї смерті зустрілася з Ліз Трасс, Червоний коридор, де на початку цього року Чарльз III провів зустріч із Ріші Сунаком - стануть відкритими для сторонніх очей.

Туристи також зможуть побачити королівські їдальні, вітальні замку і лобі пажів. А ще у залах Балморала буде представлено частину колекції акварелей короля Карла, вбрання, які носили монарх, королева Камілла, покійна королева Єлизавета та навіть її мати.

Охочі зможуть зайти до замку у складі невеликих груп - не більше 40 людей за день, придбавши квиток за 100 фунтів, а за 150 фунтів охочим організують післяобідні чаювання.