Чарльз III порушив важливу королівську традицію: про що йдеться

Король Чарльз III на тлі своєї хвороби змінює звичні традиції, це пов’язано з процесом його лікуванням від раку. І Великдень не став виключенням.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Чому король Чарльз III відмовився від традиційного Великодня

Відомо, що богослужіння пройшло в каплиці Святого Георгія, і король сидів окремо від інших членів королівської родини та інших присутніх через те, що він лікується від раку.

Дотримуючись медичних рекомендацій, монарх та королева Камілла також відмовились від звичайних заходів після служби, включаючи прийом і приватний сімейний обід.

Однак король коротко привітав представників громадськості, які зібралися біля церкви, потиснувши руку.

Джерело, близьке до королівської сім’ї, каже, що скорочений обряд підкреслює серйозність стану здоров’я короля, але також свідчить про позитивний крок вперед, оскільки лікування короля, як кажуть, добре прогресує.

"Він позитивний, лікарі налаштовані оптимістично", - додає королівське джерело.

Король Чарльз після Великоднього служіння (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Варто сказати, що минулого тижня Букінгемський палац оголосив про намір Чарльза III відвідати службу, розвіявши спекуляції навколо його стану здоров’я.

Підтвердження пішло після повідомлень про бажання монарха взяти участь у святковій церковній службі, яка, як і очікувалось була скорочена. На тлі його лікування від раку, лікарі порадили королю звести до мінімуму контакти з іншими людьми.

Утримуючись від публічних виступів, монарх залишається активним за лаштунками, проводячи невеликі аудієнції в Букінгемському палаці. Кажуть, що команда короля думає про літній графік для монарха зі сподіванням на активне одужання.