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Король Чарльз III впервые открывает двери королевского дворца для туристов

Чарльз III сделал важное заявление о дворце (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Король Чарльз III объявил, что этим летом обе королевские резиденции будут принимать посетителей в ранее невиданные просторы с помощью билетных туров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Вalmoral Estates.

Чарльз III впервые открывает двери королевского дворца для туристов

Посещение шотландской резиденции короля Карла III - замка Балморал станет доступным для туристов.

Роскошное имение, где часто гуляла королева Елизавета II, всегда было закрыто для публики с момента окончания своего строительства в 1855 году. У посетителей была возможность только насладиться видом садов.

Но с 1 июля и по 4 августа, туристы смогут побывать в нескольких помещениях, которыми непосредственно пользовались Елизавета II, Чарльз III и его жена королева-консорт Камилла.

Посетители смогут узнать историю происхождения имения, а также как проводили свои летние каникулы разные поколения королевской семьи.

Вид королевского дворца (фото: balmoralcastle.com)

Зеленая комната, где усопшая королева незадолго до своей смерти встретилась с Лиз Трасс, Красный коридор, где в начале этого года Чарльз III провел встречу с Риши Сунаком - станут открытыми для посторонних глаз.

Туристы также смогут увидеть королевские столовые, гостиные замка и лобби пажей. А еще в залах Балморала будет представлена часть коллекции акварелей короля Карла, наряды, которые носили монарх, королева Камилла, покойная королева Елизавета и даже ее мать.

Желающие смогут зайти в замок в составе небольших групп - не более 40 человек в день, приобретя билет за 100 фунтов, а за 150 фунтов желающим организуют послеобеденные чаепития.

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Чарльз IIIКоролевская семья