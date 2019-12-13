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В корне меняет дело: найдены странные несовпадения в деле Шеремета

STYLERПерсоны    13.12.2019 - 16:30
В корне меняет дело: найдены странные несовпадения в деле Шеремета
Андрей Антоненко (фото: facebook.com/andrew.antonenko)

После принятия решения по главной подозреваемой в убийстве Шеремета, в сети всплыли странные несовпадения относительно подозреваемого Андрея Антоненко

13 декабря Печерский районный суд Киева по делу Шеремета принял решение о том, чтобы отправить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под домашний арест. После этого в сети опубликовали странные несоответствия по подозреваемому в преступлении. Фото опубликованы на странице народного депутата Борислава Березы в Facebook.

В сети продемонстрировали фотографии подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, которые сделаны на следующий день после преступления.

"Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое – 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе – 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС", – написал он.

В корне меняет дело: найдены странные несовпадения в деле Шеремета

Подозреваемый Андрей Антоненко (фото: facebook.com/borislav.bereza)

Как сообщает нардеп, при осмотре двух этих фото у него возникли два вопроса: как Антоненко за сутки так похудел, и как удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки.

"Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает, что это один и тот же человек. Или это не точно?" – добавил он.

В корне меняет дело: найдены странные несовпадения в деле Шеремета

Скриншот (facebook.com/borislav.bereza)

Напомним, что ранее в Командовании Сил специальных операций ВС Украины прокомментировали задержание Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Также в Командовании Сил специальных операций ВСУ добавили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины.

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Новости Украины подозреваемыеследствиеПавел ШереметСуд
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