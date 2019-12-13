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В корені міняє справу: знайдені дивні неспівпадіння у справі Шеремета

STYLERПерсони    13.12.2019 - 16:30
В корені міняє справу: знайдені дивні неспівпадіння у справі Шеремета
Андрій Антоненко (фото: facebook.com/andrew.antonenko)

Після прийняття рішення по головній підозрюваній у вбивстві Шеремета, в мережі спливли дивні розбіжності щодо підозрюваного Андрія Антоненко

13 грудня Печерський районний суд Києва по справі Шеремета прийняв рішення про те, щоб відправити підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь під домашній арешт. Після цього в мережі опублікували дивні невідповідності по підозрюваному у злочині. Фото опубліковані на сторінці народного депутата Борислава Берези в Facebook.

У мережі продемонстрували фотографії підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненко, які зроблені на наступний день після злочину.

"Ці два фото зроблені з інтервалом в 24 години. Перше – 20.07.2016 з камер відеоспостереження на місці вибуху. Друге – 21.07.2016 з концерту Антоненко в Докер АВС", – написав він.

В корені міняє справу: знайдені дивні неспівпадіння у справі Шеремета

Підозрюваний Андрій Антоненко (фото: facebook.com/borislav.bereza)

Як повідомляє нардеп, при огляді цих двох фото у нього виникли два питання: як Антоненко за добу так схуд, і як вдалося відростити бороду з боків обличчя за ту ж добу.

"Дуже хочеться отримати відповідь, адже поліція стверджує, що це одна і та ж людина. Чи це не точно?" – додав він.

В корені міняє справу: знайдені дивні неспівпадіння у справі Шеремета

Скріншот (facebook.com/borislav.bereza)

Нагадаємо, що раніше в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України прокоментували затримання Андрія Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Також у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ додали, що готові сприяти проведенню об'єктивного розслідування і надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини.

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Новини України подозреваемыеследствиеПавло ШереметСуд
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