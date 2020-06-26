Всегда была кормилицей: Третьякова начала давить на жалость и обвинила украинцев в буллинге

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова прокомментировала скандал по поводу собственных высказываний о "некачественных детях". Она рассказала о своей тяжелой жизни до прихода в политику и обвинила украинцев в буллинге.

Третьякова рассказала, что всю жизнь много работала и самостоятельно подняла своих четверых детей без всяких выплат и помощи от государства.

"Я пришла в политику в 57 лет, имея четверых, теперь уже взрослых детей, которых "вытягивала" в жизнь самостоятельно. Была кормилицей своего хозяйства всю свою жизнь. Было время, когда страшно боялась сменить работу, потому что для месячного поиска другой не было никакого запаса в семье. А дома было трое-четверо детей, которым нужно было дать образование, впечатления от мира, языка, информацию. В политику пошла осознанно. Не за властью, а за изменениями. Я была и есть не маленьким налогоплательщиком, не брала больничных, работала и работаю не менее 50-60 часов в неделю, не получала выплат на детей", - написала Третьякова на своей странице в Facebook.

Она назвала скандал по поводу собственных высказываний о детях организованным буллингом и сообщила, что никуда не собирается уходить.

"Спасибо за слова поддержки, они очень важны во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду в публичной встрече/лекции в Киевской школе экономики. И что я буду иметь в виду в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому я никуда не собираюсь идти под давлением снаружи. Буду делать свое дело", - заявила Третьякова.

Она признала, что неудачно выбрала слова и сослалась на то, что совершила ошибку.

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. О дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминации в имеющихся общественных процессах от разговоров. Мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своими действиями", - написала нардеп.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава парламентского комитета попала в грандиозный скандал из-за своего высказывания о "некачественных детях".

А также мы рассказывали о том, что в "Слуге народа" начали защищать Третьякову и назвали ее профессионалом.