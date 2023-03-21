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З користю для себе: українців просять допомогти безпритульним тваринам

Українців просять допомогти тваринам (фото: пресслужба)
Автор: Юлія Гаюк

Зоозахисний рух UAnimals продовжує допомагати тваринам, які страждають під час війни Росії проти України. Зараз допомогти знедоленим чотирилапим друзям може кожен. При чому, це можна зробити з користю для себе.

Більше деталей про новий збір фонду - у нашому матеріалі нижче.

Як допомогти тваринам сьогодні

Як відомо, зараз UAnimals спільно з одним із чернівецьких брендів молодіжного одягу презентували благодійну колекцію "Твоє худі - їхня домівка", до якої входять лімітовані худі (їхня ціна 1750 гривень) й футболки (по 850 гривень) з принтом маленького цуценяти, якого захищає відважний воїн ЗСУ.

Головна мета зоозахисників зібрати 500 000 гривень, завдяки яким UAnimals побудує домівки для безпритульних тварин у прифронтовій зоні.

Ось такий вигляд мають футболки та худі (фото: пресслужба)

Про ідею колекції "Твоє худі - їхня домівка"

За приблизними оцінками зоозахисників, із початком повномасштабного вторгнення кількість тварин у притулках у прифронтових областях збільшилася на 60%, а біля самої лінії фронту їх стало вдвічі більше.

"Поки ЗСУ захищають всю Україну, хто, крім нас, допоможе маленьким побратимам? Ми пропонуємо допомагати, зробивши звичну справу, - купити худі чи футболку, які зігріють вас і допоможуть тваринам", - говорять представники фонду.

Додамо, що на благодійність буде передано 30% від вартості кожної речі.

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