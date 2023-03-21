С пользой для себя: украинцев просят помочь бездомным животным

Зоозащитное движение UAnimals продолжает помогать животным, страдающим во время войны России против Украины. Сейчас помочь обездоленным четырехлапым друзьям может каждый. Причем это можно сделать с пользой для себя.
Больше деталей о новом сборе фонда - в нашем материале ниже.
Как известно, сейчас UAnimals совместно с одним из черновицких брендов молодежной одежды презентовали благотворительную коллекцию "Твое худи - их дом", в которую входят лимитированные худи (их цена 1750 гривен) и футболки (по 850 гривен) с принтом маленького щенка, которого защищает отважный воин ВСУ.
Главная цель зоозащитников собрать 500 000 гривен, благодаря которым UAnimals построит дома для бездомных животных в прифронтовой зоне.
Вот так выглядят футболки и худые (фото: прессслужба)
По приблизительным оценкам зоозащитников, с началом полномасштабного вторжения количество животных в приютах в прифронтовых областях увеличилось на 60%, а у самой линии фронта их стало вдвое больше.
"Пока ВСУ защищают всю Украину, кто, кроме нас, поможет маленьким собратьям? Мы предлагаем помогать, сделав привычное дело, - купить худи или футболку, которые согреют вас и помогут животным", - говорят представители фонда.
Добавим, что на благотворительность будет передано 30% стоимости каждой вещи.
Раньше мы рассказывали, как на Буковине восстанавливают популяцию редких зубров.
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