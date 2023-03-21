С пользой для себя: украинцев просят помочь бездомным животным

Как помочь животным сегодня

Как известно, сейчас UAnimals совместно с одним из черновицких брендов молодежной одежды презентовали благотворительную коллекцию "Твое худи - их дом", в которую входят лимитированные худи (их цена 1750 гривен) и футболки (по 850 гривен) с принтом маленького щенка, которого защищает отважный воин ВСУ.

Главная цель зоозащитников собрать 500 000 гривен, благодаря которым UAnimals построит дома для бездомных животных в прифронтовой зоне.

Вот так выглядят футболки и худые (фото: прессслужба)

Об идее коллекции "Твое худи - их дом"

По приблизительным оценкам зоозащитников, с началом полномасштабного вторжения количество животных в приютах в прифронтовых областях увеличилось на 60%, а у самой линии фронта их стало вдвое больше.

"Пока ВСУ защищают всю Украину, кто, кроме нас, поможет маленьким собратьям? Мы предлагаем помогать, сделав привычное дело, - купить худи или футболку, которые согреют вас и помогут животным", - говорят представители фонда.

Добавим, что на благотворительность будет передано 30% стоимости каждой вещи.