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С пользой для себя: украинцев просят помочь бездомным животным

Украинцев просят помочь животным (фото: пресс-служба)
Автор: Юлия Гаюк

Зоозащитное движение UAnimals продолжает помогать животным, страдающим во время войны России против Украины. Сейчас помочь обездоленным четырехлапым друзьям может каждый. Причем это можно сделать с пользой для себя.

Больше деталей о новом сборе фонда - в нашем материале ниже.

Как помочь животным сегодня

Как известно, сейчас UAnimals совместно с одним из черновицких брендов молодежной одежды презентовали благотворительную коллекцию "Твое худи - их дом", в которую входят лимитированные худи (их цена 1750 гривен) и футболки (по 850 гривен) с принтом маленького щенка, которого защищает отважный воин ВСУ.

Главная цель зоозащитников собрать 500 000 гривен, благодаря которым UAnimals построит дома для бездомных животных в прифронтовой зоне.

Вот так выглядят футболки и худые (фото: прессслужба)

Об идее коллекции "Твое худи - их дом"

По приблизительным оценкам зоозащитников, с началом полномасштабного вторжения количество животных в приютах в прифронтовых областях увеличилось на 60%, а у самой линии фронта их стало вдвое больше.

"Пока ВСУ защищают всю Украину, кто, кроме нас, поможет маленьким собратьям? Мы предлагаем помогать, сделав привычное дело, - купить худи или футболку, которые согреют вас и помогут животным", - говорят представители фонда.

Добавим, что на благотворительность будет передано 30% стоимости каждой вещи.

Раньше мы рассказывали, как на Буковине восстанавливают популяцию редких зубров.

Читайте также, что произошло с собакой, которая лежала на руинах своего дома во Львове после обстрела россиян.

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