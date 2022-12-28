Корисно і смачно: як зробити їстівну свічку за кілька хвилин (відео)

Через регулярні вимкнення електроенергії українці вже навчились робити свічки ледь не з усіх підручних засобів. Її майструють із картоплі й навіть мандарину. Проте, як виявилось, свічку можна зробити навіть їстівною і для цього не знадобиться багато інгредієнтів.
Оригінальним лайфхаком поділились на сторінці Instagram BuzzFeedTasty.
Як зробити їстівну свічку
Ця оригінальна свічка дозволить вам не лише залишитись без світла, а може стати смачним делікатесом. Виготовити її дуже легко із доступних харчів, які знайдуться вдома у кожного.
Що потрібно для виготовлення:
солоне масло
запечений часник
свіжий розмарин
чебрець
свіже орегано
цедра одного лимона
Як виготовити:
Розігрійте каструлю чи сотейник із товстим дном. Потім зменште вогонь до мінімального та покладіть у каструлю масло.
Запечіть у духовці головку часнику. Поріжте дрібно зелень, зніміть цедру лимона, дістаньте запечений часник з лушпиння й розімніть виделкою. Додайте всі складники розтопленого масла й добре перемішайте.
В одноразову склянку вставте ґніт й налийте туди гаряче масло з ароматними добавками. Тару поставте у холодильник, щоб розтоплене масло охололо.
Розріжте склянку й витягніть готову свічку. Ґніт можна підрізати ножицями. Коли запалите свічку, масло поступово танутиме і його можна буде вимочувати хлібом та їсти.