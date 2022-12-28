Полезно и вкусно: как сделать съедобную свечу за несколько минут (видео)

Из-за регулярных отключений электроэнергии украинцы уже научились делать свечи чуть ли не из всех подручных средств. Ее мастерят из картофеля и даже мандарина. Однако, как оказалось, свечу можно сделать даже съедобной, и для этого не понадобится много ингредиентов.
Оригинальным лайфхаком поделились на странице Instagram BuzzFeedTasty.
Как сделать съедобную свечу
Эта оригинальная свеча позволит вам не только остаться без света, но и может стать вкусным деликатесом. Изготовить ее очень легко из доступных продуктов, которые найдутся дома у каждого.
Что нужно для изготовления:
соленое масло
запеченный чеснок
свежий розмарин
чабрец
свежее орегано
цедра одного лимона
Как изготовить:
Разогрейте кастрюлю или сотейник с толстым дном. Затем убавьте огонь до минимального и положите в кастрюлю масло.
Запеките в духовке головку чеснока. Порежьте мелко зелень, снимите цедру лимона, достаньте запеченный чеснок из шелухи и разомните вилкой. Добавьте все компоненты растопленного масла и хорошо перемешайте.
В одноразовый стакан вставьте фитиль и налейте туда горячее масло с ароматными добавками. Тару поставьте в холодильник, чтобы растопленное масло остыло.
Разрежьте стакан и вытяните готовую свечу. Фитиль можно подрезать ножницами. Когда зажгите свечу, масло будет постепенно таять и его можно будет вымачивать хлебом и есть.