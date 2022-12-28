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Полезно и вкусно: как сделать съедобную свечу за несколько минут (видео)

Как сделать съедобную свечу (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Из-за регулярных отключений электроэнергии украинцы уже научились делать свечи чуть ли не из всех подручных средств. Ее мастерят из картофеля и даже мандарина. Однако, как оказалось, свечу можно сделать даже съедобной, и для этого не понадобится много ингредиентов.

Оригинальным лайфхаком поделились на странице Instagram BuzzFeedTasty.

Как сделать съедобную свечу

Эта оригинальная свеча позволит вам не только остаться без света, но и может стать вкусным деликатесом. Изготовить ее очень легко из доступных продуктов, которые найдутся дома у каждого.

Что нужно для изготовления:

  • соленое масло
  • запеченный чеснок
  • свежий розмарин
  • чабрец
  • свежее орегано
  • цедра одного лимона

Как изготовить:

  1. Разогрейте кастрюлю или сотейник с толстым дном. Затем убавьте огонь до минимального и положите в кастрюлю масло.
  2. Запеките в духовке головку чеснока. Порежьте мелко зелень, снимите цедру лимона, достаньте запеченный чеснок из шелухи и разомните вилкой. Добавьте все компоненты растопленного масла и хорошо перемешайте.
  3. В одноразовый стакан вставьте фитиль и налейте туда горячее масло с ароматными добавками. Тару поставьте в холодильник, чтобы растопленное масло остыло.
  4. Разрежьте стакан и вытяните готовую свечу. Фитиль можно подрезать ножницами. Когда зажгите свечу, масло будет постепенно таять и его можно будет вымачивать хлебом и есть.

Недавно мы делились лайфхаком, как сделать свечу из мандарина.

Раньше мы рассказывали о том, как сделать свечу, которая будет гореть 10-12 часов.

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лайфхакивимкнення світласвеча