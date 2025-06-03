Корисна паста існує: названо найкращий вид, який варто їсти всім

Не вся паста однаково впливає на здоров’я. Залежно від виду борошна та способу обробки, макарони можуть бути джерелом корисних речовин або навпаки - сприяти набору ваги та підвищенню рівня цукру в крові.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, який вид пасти вважається найкориснішим.
Вміст поживних речовин залежить від обраного сорту пасти, тому деякі види пасти є чудовим джерелом клітковини, тоді як інші можуть бути багаті на білок, а деякі забезпечують дозу обох поживних речовин.
Локшина з овочами містить менше калорій і вуглеводів, ніж паста на основі зернових або бобових, і вона може містити додаткові вітаміни та мінерали.
Загалом, чашка звичайної вареної макаронної локшини містить:
Паста з нуту
Дієтолог Саманта Кассетті розповіла, що паста з нуту підходить для багатьох різних потреб і цілей. Вона не містить глютену, має високий вміст білка та клітковини і не містить жодного з дев'яти головних алергенів (таких як соя чи пшениця).
Порція вагою 56 г містить:
Білок допомагає насичуватися та залишатися ситим довше, ніж інші макронутрієнти. Він також допомагає підтримувати м’язову масу, яка починає зменшуватися після 30 років.
Вибір пасти, що містить білок, такої як з нуту, може пришвидшити процес приготування страви, оскільки не потрібно готувати окрему білкову страву, щоб приготувати збалансовану страву.
На полицях магазинів можна знайти різноманітні види пасти з нуту, але найкорисніші версії мають один інгредієнт: борошно з нуту. Деякі популярні бренди можуть містити добавки, такі як крохмаль та камедь, які надають пасті з нуту класичної текстури, схожої на пасту.
Цільнозернові макарони
Цільнозернові макарони мають горіховий смак і зернисту текстуру, ніж звичайні макарони. Це чудовий варіант, якщо ви хочете збільшити вміст клітковини у своїй страві, що корисно, якщо ви намагаєтеся підтримувати здоров'я травлення та регулювати рівень цукру в крові.
Такі макарони також містять усі три частини зерна - висівки, ендосперм і зародок - що означає, що вони менш оброблені та більш поживні, ніж звичайні макарони. До того ж цільнозернові продукти містять клітковину та корисні для здоров'я антиоксиданти, вітаміни та мінерали.
Щодо смаку, цільнозернові макарони добре поєднуються з більш насиченими соусами, які підкреслюють їхній смак. Песто та густі овочеві соуси, або ситний томатний з сочевицею чи фаршем з індички - чудові варіанти.
Одна склянка вареної цільнозернової пасти містить:
Паста з коричневого рису
Ця цільнозернова паста не містить глютену. Коричневий рис є гарним джерелом магнію, фосфору, селену та вітамінів групи B, а також марганцю - поживної речовини, яка підтримує здоров'я кісток і необхідна для функції мозку та нервів.
Одна склянка вареної пасти з коричневого рису містить:
Паста з червоної сочевиці
Це ще одна здорова альтернатива традиційній пасті. Вона не тільки не містить глютену, але й багата на білок і клітковину. Сочевиця також є чудовим джерелом інших поживних речовин, таких як фолат і залізо.
Крім того, вона має антиоксидантні, протизапальні та антимікробні властивості, тому позитивно впливає на численні проблеми зі здоров’ям, включаючи серцеві захворювання та діабет 2 типу. Спробуйте її з гострим арахісовим соусом та овочами.
Порція макаронів з червоної сочевиці вагою 58 г містить:
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Hydroxy cut та Today.