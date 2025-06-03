Полезная паста существует: назван лучший вид, который стоит есть всем

Пищевая ценность макарон

Содержание питательных веществ зависит от выбранного сорта пасты, поэтому некоторые виды пасты являются отличным источником клетчатки, тогда как другие могут быть богаты белком, а некоторые обеспечивают дозу обоих питательных веществ.

Лапша с овощами содержит меньше калорий и углеводов, чем паста на основе зерновых или бобовых, и она может содержать дополнительные витамины и минералы.

В общем, чашка обычной вареной макаронной лапши содержит:

168 калорий

6 г белка

33 г углеводов

2 г клетчатки

1 г жира

0 г насыщенных жиров

Какой вид пасты самый полезный

Паста из нута

Диетолог Саманта Кассетти рассказала, что паста из нута подходит для многих различных потребностей и целей. Она не содержит глютена, имеет высокое содержание белка и клетчатки и не содержит ни одного из девяти главных аллергенов (таких как соя или пшеница).

Порция весом 56 г содержит:

190 калорий

11 г белка

34 г углеводов

8 г клетчатки

4 г жира

0,5 г насыщенных жиров

Белок помогает насыщаться и оставаться сытым дольше, чем другие макронутриенты. Он также помогает поддерживать мышечную массу, которая начинает уменьшаться после 30 лет.

Выбор пасты, содержащей белок, такой как из нута, может ускорить процесс приготовления блюда, поскольку не нужно готовить отдельное белковое блюдо, чтобы приготовить сбалансированное блюдо.

На полках магазинов можно найти различные виды пасты из нута, но самые полезные версии имеют один ингредиент: мука из нута. Некоторые популярные бренды могут содержать добавки, такие как крахмал и камедь, которые придают пасте из нута классическую текстуру, похожую на пасту.

Какие есть еще виды

Цельнозерновые макароны

Цельнозерновые макароны имеют ореховый вкус и зернистую текстуру, чем обычные макароны. Это отличный вариант, если вы хотите увеличить содержание клетчатки в своем блюде, что полезно, если вы пытаетесь поддерживать здоровье пищеварения и регулировать уровень сахара в крови.

Такие макароны также содержат все три части зерна - отруби, эндосперм и зародыш - что означает, что они менее обработаны и более питательны, чем обычные макароны. К тому же цельнозерновые продукты содержат клетчатку и полезные для здоровья антиоксиданты, витамины и минералы.

Что касается вкуса, цельнозерновые макароны хорошо сочетаются с более насыщенными соусами, которые подчеркивают их вкус. Песто и густые овощные соусы, или сытный томатный с чечевицей или фаршем из индейки - отличные варианты.

Один стакан вареной цельнозерновой пасты содержит:

207 калорий

7 г белка

39 г углеводов

2 г клетчатки

1,5 г жира

0 г насыщенных жиров

Паста из коричневого риса

Эта цельнозерновая паста не содержит глютена. Коричневый рис является хорошим источником магния, фосфора, селена и витаминов группы B, а также марганца - питательного вещества, которое поддерживает здоровье костей и необходимо для функции мозга и нервов.

Один стакан вареной пасты из коричневого риса содержит:

215 калорий

5 г белка

50 г углеводов

3 г клетчатки

3 г жира

0 г насыщенных жиров

Паста из красной чечевицы

Это еще одна здоровая альтернатива традиционной пасте. Она не только не содержит глютена, но и богата белком и клетчаткой. Чечевица также является отличным источником других питательных веществ, таких как фолат и железо.

Кроме того, она обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами, поэтому положительно влияет на многочисленные проблемы со здоровьем, включая сердечные заболевания и диабет 2 типа. Попробуйте ее с острым арахисовым соусом и овощами.

Порция макарон из красной чечевицы весом 58 г содержит: