Корисна і легка паста з тунцем: простий рецепт для вечері нашвидкоруч

Паста - найпростіша і, мабуть, найбільш універсальна страва. Адже улюблені макаронні вироби можна готувати з будь-якими соусами та інгредієнтами, наприклад, зробити пасту з тунцем та овочами.

Про те, як готувати пасту з тунцем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для пасти з тунцем

Для того, щоб швидко приготувати пасту з тунцем, треба такі продукти:

тунець у власному соку - 250 г

макарони - 200 г

помідори - 100 г

цибуля - 90 г

сир - 20 г

вершки - 100 г

олія - 10 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати пасту з тунцем

Для того, щоб приготувати пасту з тунцем, можна обирати будь-які макаронні вироби. Втім, час їхнього приготування впливатиме на загальний час готування пасти.

Налийте в каструлю воду, підсоліть її та доведіть до кипіння. Тоді всипте макарони і варіть їх до готовності відповідно до рекомендацій на упакуванні.

Тим часом приготуйте соус для пасти. Для цього потрібно почистити цибулю, а потім нарізати її на маленькі кубики.

Помідори помийте і також наріжте кубиками. Розігрійте глибоку пательню з товстими стінками, влийте олію та обсмажте в ній цибулю.

Смажити цибулю треба на слабкому вогні протягом 5-7 хвилин, до розм'якшення, але не до скоринки. Тоді потрібно влити вершки. Щоб в масі не утворилася грудочки, вершки мають бути теплими.

Додайте в вершковий соус сіль та перець до смаку. Перемішайте суміш і всипте помідори. Після цього соус потрібно готувати ще протягом декількох хвилин.

Як готувати соус до пасти з тунцем (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Злийте з готових макаронів рідину, а потім перекладіть макаронні вироби в пательню з соусом. З тунця потрібно злити рідину та перем'яти рибу виделкою, щоб розбити на шматочки.

Перекладіть шматочки тунця в пасту. Натріть сир на тертці та присипте ним пасту. Перемішайте страву - і пасту можна розкладати по тарілках. За бажанням пасту з тунцем можна прикрасити зеленню.