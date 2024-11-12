Полезная и легкая паста с тунцом: простой рецепт для ужина на скорую руку
Паста - самое простое и, пожалуй, самое универсальное блюдо. Ведь любимые макароны можно готовить с любыми соусами и ингредиентами, например, сделать пасту с тунцом и овощами.
О том, как готовить пасту с тунцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Что нужно для пасты с тунцом
Для того чтобы быстро приготовить пасту с тунцом, нужно следующие продукты:
- тунец в собственном соке - 250 г
- макароны - 200 г
- помидоры - 100 г
- лук - 90 г
- сыр - 20 г
- сливки - 100 г
- растительное масло - 10 г
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
Как готовить пасту с тунцом
Для того чтобы приготовить пасту с тунцом, можно выбирать любые макаронные изделия. Впрочем, время их приготовления будет влиять на общее время приготовления пасты.
Налейте в кастрюлю воду, подсолите ее и доведите до кипения. Тогда всыпьте макароны и варите их до готовности в соответствии с рекомендациями на упаковке.
Тем временем приготовьте соус для пасты. Для этого нужно почистить лук, а затем нарезать его на маленькие кубики.
Помидоры помойте и также нарежьте кубиками. Разогрейте глубокую сковороду с толстыми стенками, влейте масло и обжарьте лук.
Жарить лук нужно на слабом огне в течение 5-7 минут до размягчения, но не до корочки. Тогда нужно влить сливки. Чтобы в массе не образовались комочки, сливки должны быть теплыми.
Добавьте в сливочный соус соль и перец по вкусу. Перемешайте смесь, и всыпьте помидоры. После этого соус нужно готовить еще несколько минут.
Как готовить соус к пасте с тунцом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Слейте с готовых макарон жидкость, а затем переложите макаронные изделия в сковороду с соусом. С тунца нужно слить жидкость и перемять рыбу вилкой, чтобы разбить на кусочки.
Переложите кусочки тунца в пасту. Натрите сыр на терке и посыпьте им пасту. Перемешайте блюдо - и пасту можно раскладывать по тарелкам. По желанию пасту с тунцом можно украсить зеленью.
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