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Полезная и легкая паста с тунцом: простой рецепт для ужина на скорую руку

Вторник 12 ноября 2024 17:35
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Полезная и легкая паста с тунцом: простой рецепт для ужина на скорую руку Как готовить пасту с тунцом быстро (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Паста - самое простое и, пожалуй, самое универсальное блюдо. Ведь любимые макароны можно готовить с любыми соусами и ингредиентами, например, сделать пасту с тунцом и овощами.

О том, как готовить пасту с тунцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для пасты с тунцом

Для того чтобы быстро приготовить пасту с тунцом, нужно следующие продукты:

  • тунец в собственном соке - 250 г
  • макароны - 200 г
  • помидоры - 100 г
  • лук - 90 г
  • сыр - 20 г
  • сливки - 100 г
  • растительное масло - 10 г
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Как готовить пасту с тунцом

Для того чтобы приготовить пасту с тунцом, можно выбирать любые макаронные изделия. Впрочем, время их приготовления будет влиять на общее время приготовления пасты.

Налейте в кастрюлю воду, подсолите ее и доведите до кипения. Тогда всыпьте макароны и варите их до готовности в соответствии с рекомендациями на упаковке.

Тем временем приготовьте соус для пасты. Для этого нужно почистить лук, а затем нарезать его на маленькие кубики.

Помидоры помойте и также нарежьте кубиками. Разогрейте глубокую сковороду с толстыми стенками, влейте масло и обжарьте лук.

Жарить лук нужно на слабом огне в течение 5-7 минут до размягчения, но не до корочки. Тогда нужно влить сливки. Чтобы в массе не образовались комочки, сливки должны быть теплыми.

Добавьте в сливочный соус соль и перец по вкусу. Перемешайте смесь, и всыпьте помидоры. После этого соус нужно готовить еще несколько минут.

Полезная и легкая паста с тунцом: простой рецепт для ужина на скорую руку

Как готовить соус к пасте с тунцом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Слейте с готовых макарон жидкость, а затем переложите макаронные изделия в сковороду с соусом. С тунца нужно слить жидкость и перемять рыбу вилкой, чтобы разбить на кусочки.

Переложите кусочки тунца в пасту. Натрите сыр на терке и посыпьте им пасту. Перемешайте блюдо - и пасту можно раскладывать по тарелкам. По желанию пасту с тунцом можно украсить зеленью.

Раньше мы рассказывали о том, как готовить овощную запеканку с мясом.

А также писали, как готовить жаркое с грибами в горшочке.

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