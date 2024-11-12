Печеня з грибами: український рецепт ситної страви в горщику
Печеня - це м'ясна страва, яка входила до більшості урочистих гостин. Спочатку м'ясо злегка підсмажували з цибулею на пательні, а потім тушкували з овочами або запікали в горщиках в печі.
Про те, як готувати печеню з грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Що треба для печені з грибами
Для того, щоб приготувати печеню в горщику, на 5 порцій страви треба такі продукти:
- окіст - 300 г
- свинячі ребра - 300 г
- сушені гриби - 50 г
- печериці свіжі - 200 г
- картопля - 1 кг
- морква - 1 шт.
- цибуля - 1 шт.
- олія - 50 мл
- сметана - 350 г
- лавровий лист - 1 шт.
- сіль - 11 г
- паприка - 5 г
- перець чорний - 3 г
- часник свіжий - 1 зубчик
- часник сушений - 5 г
Як готувати печеню з грибами
Сушені гриби потрібно залити холодною водою та поставити на вогонь. Коли вода закипить, рідину потрібно злити, гриби промити під проточною водою.
Потім гриби ще раз заливають чистою водою і відварюють вдруге. Коли рідина почне кипіти, потрібно додати лавровий лист і 0,5 ч. л. солі.
Після цього гриби мають варитися протягом пів години. Тим часом ребра для печені потрібно розділити, а окіст нарізати на невеликі кубики.
Як нарізати м'ясо для печені (скриншот / Кулінарні витівки)
М'ясо потрібно рівномірно присипати 0,5 ч. л. солі та 1/3 ч. л. перцю. В пательні розігрійте олію та обсмажте ребра та окіст до золотистого кольору з кожного боку.
Зварені гриби потрібно процідити, але бульйон залишити. Моркву потрібно помити, почистити від шкірки та натерти на великій тертці. Цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики. Свіжі печериці помийте і наріжте на скибочки.
Перекладіть м'ясо в окрему миску, а на пательні обсмажте цибулю до золотистого кольору. Тоді всипте моркву, і, помішуючи, смажте її протягом 3-4 хвилин.
Після цього всипте печериці і смажте все протягом 4-5 хвилин. Змішайте печериці з овочами та м'ясом. Картоплю наріжте на кубики і додайте до реберець з засмажкою.
Всипте 1 ч. л. солі, паприку і сушений часник разом з відвареними сухими грибами. Розкладіть овочево-м'ясну суміш для печені по глечиках.
Змішайте сметану з 300 г грибного бульйону і залийте соусом печеню так, щоб рідина повністю покривала продукти. Поставте горщики в розігріту до 180 градусів в духовку і готуйте печеню протягом години.
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