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Печеня з грибами: український рецепт ситної страви в горщику

Вівторок 12 листопада 2024 07:45
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Печеня з грибами: український рецепт ситної страви в горщику Печеня з грибами в горщику (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Печеня - це м'ясна страва, яка входила до більшості урочистих гостин. Спочатку м'ясо злегка підсмажували з цибулею на пательні, а потім тушкували з овочами або запікали в горщиках в печі.

Про те, як готувати печеню з грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що треба для печені з грибами

Для того, щоб приготувати печеню в горщику, на 5 порцій страви треба такі продукти:

  • окіст - 300 г
  • свинячі ребра - 300 г
  • сушені гриби - 50 г
  • печериці свіжі - 200 г
  • картопля - 1 кг
  • морква - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • олія - 50 мл
  • сметана - 350 г
  • лавровий лист - 1 шт.
  • сіль - 11 г
  • паприка - 5 г
  • перець чорний - 3 г
  • часник свіжий - 1 зубчик
  • часник сушений - 5 г

Як готувати печеню з грибами

Сушені гриби потрібно залити холодною водою та поставити на вогонь. Коли вода закипить, рідину потрібно злити, гриби промити під проточною водою.

Потім гриби ще раз заливають чистою водою і відварюють вдруге. Коли рідина почне кипіти, потрібно додати лавровий лист і 0,5 ч. л. солі.

Після цього гриби мають варитися протягом пів години. Тим часом ребра для печені потрібно розділити, а окіст нарізати на невеликі кубики.

Печеня з грибами: український рецепт ситної страви в горщику

Як нарізати м'ясо для печені (скриншот / Кулінарні витівки)

М'ясо потрібно рівномірно присипати 0,5 ч. л. солі та 1/3 ч. л. перцю. В пательні розігрійте олію та обсмажте ребра та окіст до золотистого кольору з кожного боку.

Зварені гриби потрібно процідити, але бульйон залишити. Моркву потрібно помити, почистити від шкірки та натерти на великій тертці. Цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики. Свіжі печериці помийте і наріжте на скибочки.

Перекладіть м'ясо в окрему миску, а на пательні обсмажте цибулю до золотистого кольору. Тоді всипте моркву, і, помішуючи, смажте її протягом 3-4 хвилин.

Після цього всипте печериці і смажте все протягом 4-5 хвилин. Змішайте печериці з овочами та м'ясом. Картоплю наріжте на кубики і додайте до реберець з засмажкою.

Всипте 1 ч. л. солі, паприку і сушений часник разом з відвареними сухими грибами. Розкладіть овочево-м'ясну суміш для печені по глечиках.

Змішайте сметану з 300 г грибного бульйону і залийте соусом печеню так, щоб рідина повністю покривала продукти. Поставте горщики в розігріту до 180 градусів в духовку і готуйте печеню протягом години.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати цибуляники.

Крім цього, писали, як готувати з картоплі штурханці.

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