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Овочева запіканка з м'ясом: рецепт простої страви для смачного обіду чи вечері

Понеділок 11 листопада 2024 17:35
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Овочева запіканка з м'ясом: рецепт простої страви для смачного обіду чи вечері Як готувати овочеву запіканку з м'ясом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Овочева запіканка з м'ясом та соусом схожа на поєднання овочевого рагу та лазаньї. Ця страва навряд залишить когось байдужим, а її приготування не вимагає значних зусиль.

Про те, як готувати овочеву запіканку з м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для овочевої запіканки

Для того, щоб приготувати запечену страву з овочами та м'ясом, треба такі продукти:

  • куряче філе - 600 г
  • солодкий перець - 360-400 г
  • морква - 150 г
  • помідори у власному соку - 150 г
  • картопля - 450 г
  • цибуля ріпчаста - 150 г
  • зелена цибуля - 50 г
  • сир - 100 г
  • молоко - 500 мл
  • масло - 30 г
  • олія - 3 ст. л.
  • борошно - 1 ст. л.
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку
  • паприка - до смаку
  • прованські трави - щіпка
  • мускатний горіх - щіпка

Як готувати овочеву запіканку з м'ясом

Для того, щоб приготувати овочеву запіканку з м'ясом під соусом, підготуйте овочі. Ріпчасту цибулю потрібно почистити та нарізати на кубики.

Зелену цибулю помийте і подрібніть ножем, а моркву почистьте і наріжте на великі кубики або широкі кружальця. Перець помийте, видаліть плодоніжки та насіння, після чого наріжте овоч на кубики.

Розігрійте пательню разом з 1,5 ст. л. олії. Всипте зелену та ріпчасту цибулю, нарізану моркву та перець. Додайте сіль та перець до смаку, перемішайте інгредієнти та накрийте пательню кришкою.

Готуйте овочі протягом 5-6 хвилин, а тоді додайте м'ясо, нарізавши філе на смужки. Втім, можна використовувати не лише філе, а й курячий фарш, або телятину чи яловичину.

Овочева запіканка з м'ясом: рецепт простої страви для смачного обіду чи вечері

Як готувати овочеву запіканку з м'ясом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

М'ясо потрібно готувати протягом 5-6 хвилин, тим часом нарізавши картоплю на кубики середнього розміру. Коли курятина посвітлішає, додайте до страви картоплю, перемішайте інгредієнти та тушкуйте страву під кришкою ще протягом 5-6 хвилин.

Тоді влийте томатну пасту з помідорами, додайте паприку, прованські трави та мелений перець. Замість томатів у власному соку можна використовувати перемелені в блендері помідори.

Накрийте пательню кришкою і тушкуйте страву протягом 6 хвилин. Після цього перекладіть овочево-м'ясну суміш у форму для випікання і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

В невелику каструлю влийте решту олії, покладіть масло та налийте тепле молоко. Поставте посуд на вогонь, а коли масло розтопиться, всипте борошно, помішуючи суміш.

Щоб соус був смачним, додайте трохи перцю, солі та щіпку мускатного горіха. Готуйте суміш до загустіння, не забуваючи помішувати.

Овочева запіканка з м'ясом: рецепт простої страви для смачного обіду чи вечері

Як готувати вершковий соус (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Натріть сир на тертці, додайте до соусу та варіть суміш на мінімальному вогні до густоти. Залийте соусом майже готову овочеву запіканку з м'ясом та поставте страву в духовку ще на 15-20 хвилин, до утворення рум'яної скоринки.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати тушковану картоплю з ковбасками.

А також розповідали, як готувати цибулевий суп за рецептом Ектора з "МастерШеф".

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