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Коридор затмений заканчивается: как из него выйти правильно и избежать проблем

Автор: Анна Шиканова

Коридор затмений заканчивается в четверг, 10 июня. В этот день произойдет кольцевое солнечное затмение, которое и завершит сложный период, начавшийся 26 мая. Астрологи считают, что влияние этого затмения будет ощутимо до конца 2021 года, а для некоторых коридор затмений может заложить программу на 18 лет вперед.

Как правильно выйти из опасного периода затмений и что не стоит делать в ближайшие несколько дней, рассказали в материале ТСН.

Коридор затмений – это двухнедельный период между лунным и солнечным затмением. С точки зрения астрологии и эзотерики – это период своеобразных экзаменов от Вселенной и время запуска серьезных изменений.

Как выйти из коридора затмений правильно

В период коридора затмений, дни после него – это время максимальной осознанности своих желаний, своей жизни и своих близких. Все вызовы, которые были получены в период коридора затмений, либо закончатся 10 июня новыми возможностями, либо затянутся на многие годы. Особенно, если жизненные уроки не были усвоены – ситуации могут повторяться снова и снова.

Важно сейчас не спешить и избавиться от того, что мешает движению вперед. Это позволит принести обновление в вашу жизнь. Нужно проверять суждения на честность и правдивость, а также внимательнее отнестись к здоровью и материальной сфере.

Для того чтобы снять тяжесть со своей души, можно использовать ритуал. Найдите на улице камень, расскажите ему о своих проблемах, попросите высшие силы убрать все лишнее из вашей жизни и оставить это в камне. Камень выбрасывайте за спину как можно дальше и уходите не оборачиваясь. Еще можно бросить камень в воду, чтобы смыть водой все проблемы.

Что делать нельзя

  • Не стоит находиться в эти дни в местах массового скопления людей
  • Не стоит возвращаться в эти дни к людям из прошлого

Что нужно сделать

  • Получить новые навыки и знания
  • Найти время для саморазвития
  • Побыть наедине и послушать тишину и самого себя
  • Отдохнуть от дел
  • Избавиться от вредных привычек
  • Сесть на диету
  • Развивать самодисциплину

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в период ретроградного Меркурия.

А также мы рассказывали о том, в какие периоды планеты в 2021 году будут ретроградными.

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