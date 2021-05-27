Ретроградный Меркурий снова наступает: астролог предупредила об опасности
Фото: в конце мая начнется период ретроградного Меркурия (pixabay.com)
Период ретроградного Меркурия начнется 28 мая и завершится 24 июня 2021 года. Астрологи говорят, что в это время планета как бы "останавливает свое движение и начинает разворот в обратном движении". И хотя это лишь оптическая иллюзия, ретроградность способна повлиять на многие аспекты нашей жизни.
О том, что можно и нельзя делать в это время, и какие опасности могут угрожать, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна.
Ретроградный Меркурий связан со многими аспектами в жизни человека и зачастую на него списывают многие события, которые происходят не по плану.
Рекомендуется в этот период:
- восстановление старых связей
- возобновить контакт с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями
- пересмотреть/решить недоработки/ вопросы по детям, обучению, земле и недвижимости
- завершить начатые проекты, доработка и переделка чего-либо
- пересдать предметы, закрыть "хвосты"
- навести порядок: дома, на работе, в голове
- вынашивать и обдумывать идеи, а на директном (прямом) движении начать их реализацию
- встретить старых знакомых
- найти потерянные документы либо вещи
Не рекомендуется в период ретроградного Меркурия
- принимать важные решения, возможен срыв переговоров, отмена договоренностей
- расширение, масштабирование, не лучшее время для новых контактов
- открывать бизнес и начинать новые проекты, обучение
- возможны задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей
- нельзя спешить, верить на слово друзьям и коллегам (все подтверждать письменно и официально), покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что астролог назвала судьбоносные события мая, которые принесут перемены каждому из нас.