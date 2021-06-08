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Коридор затемнень закінчується: як з нього вийти правильно і уникнути проблем

Автор: Анна Шиканова

Коридор затемнень закінчується в четвер, 10 червня. У цей день відбудеться кільцеве сонячне затемнення, яке і завершить складний період, що почався 26 травня. Астрологи вважають, що вплив цього затемнення буде відчутним до кінця 2021 року, а для деяких коридор затемнень може закласти програму на 18 років вперед.

Як правильно вийти з небезпечного періоду затемнень і що не варто робити в найближчі кілька днів, розповіли в матеріалі ТСН.

Коридор затемнень - це двотижневий період між місячним і сонячним затемненням. З точки зору астрології та езотерики – це період своєрідних іспитів від Всесвіту і час запуску серйозних змін.

Як вийти з коридору затемнень правильно

У період коридору затемнень, дні після нього – це час максимальної усвідомленості своїх бажань, свого життя і своїх близьких. Всі виклики, які були отримані в період коридору затемнень, або закінчаться 10 червня новими можливостями, або затягнуться на багато років. Особливо, якщо життєві уроки не були засвоєні – ситуації можуть повторюватися знову і знову.

Важливо зараз не поспішати та позбутися від того, що заважає руху вперед. Це дозволить принести оновлення у ваше життя. Потрібно перевіряти судження на чесність і правдивість, а також уважніше поставитися до здоров'я і матеріальної сфери.

Для того, щоб зняти тяжкість зі своєї душі, можна використовувати ритуал. Знайдіть на вулиці камінь, розкажіть йому про свої проблеми, попросіть вищі сили прибрати все зайве з вашого життя і залишити це в камені. Камінь викидайте за спину якнайдалі і йдіть не обертаючись. Ще можна кинути камінь у воду, щоб змити водою всі проблеми.

Що робити не можна

  • Не варто перебувати в ці дні в місцях масового скупчення людей
  • Не варто повертатися в ці дні до людей з минулого

Що потрібно зробити

  • Отримати нові навички та знання
  • Знайти час для саморозвитку
  • Побути наодинці та послухати тишу і самого себе
  • Відпочити від справ
  • Позбутися від шкідливих звичок
  • Сісти на дієту
  • Розвивати самодисципліну

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна робити в період ретроградного Меркурія.

А також ми розповідали про те, у які періоди планети у 2021 році будуть ретроградними.

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