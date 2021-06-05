Ретроградные планеты в 2021 году: как выжить во время напряженных периодов

Движение планет в ретроградном направлении может сильно влиять на жизнь людей. Считается, что планеты начинают двигаться в обратном направлении, но это всего лишь оптическая иллюзия. На самом деле планеты продолжают двигаться вокруг Солнца по своим орбитам, но скорость их вращения отличается. Особое внимание ретроградности планет уделяют только в астрологии, так как считается, что такое движение может иметь влияние на жизнь человека. Стоит отметить, что в периоды ретроградности люди действительно склонны действовать странно или неадекватно намного чаще.

Какие планеты будут ретроградными в 2021 году и как выжить в эти сложные периоды – читайте в нашем материале ниже.

Самыми сложными месяцами в 2021 году астрологи назвали февраль, июнь и декабрь. Зиму мы уже пережили, а вот июнь только наступил, а вместе с ним пришел и ретроградный Меркурий, который будет продолжаться до 23 июня.

Ретроградные планеты

Первая декада июня особенно опасная – с 26 мая по 10 июня пройдет коридор затмения. До 19 июля Черная Луна (Лилит) будет двигаться в знаке Тельца, а это чревато всякими денежными ситуациями, махинациями, потерями.

Ретроградный Меркурий будет длиться с 30 мая до 23 июня. С 20 по 22 июня наступят опасные дни, так как в ретроградном движении окажется сразу четыре планеты – Меркурий, Плутон, Сатурн и Юпитер. С 25 июня на место Меркурия придет Нептун, и четыре планеты будут в ретроградном движении до 6 октября.

27 сентября Меркурий снова войдет в ретроградное движение и сразу пять планет будут влиять на жизнь человека: Меркурий, Юпитер, Сатурн, Плутон и Нептун. После 6 октября эту компанию покинет Плутон, а после 18 октября – Меркурий. На смену им придет ретроградная Венера в декабре, которая сильно спутает карты в личной жизни и может откинуть в прошлое.

Солнечные затмения

Кроме ретроградных планет нервы могут потрепать и солнечные затемнения. Первый коридор мы переживаем сейчас, и 10 июня станет конечной остановкой. Следующий коридор – с 19 ноября по 4 декабря.

Влияние ретроградных планет

Астрологи считают, что влияние ретроградных планет может быть глобальным, общим для человечества и индивидуально для каждого – зависит от натальной карты. Необязательно такие планеты предвестники чего-то плохого, но каждая из них отвечает за свою сферу.

Меркурий

Нарушается коммуникация, люди перестают понимать друг друга, становится сложнее вести переговоры, договариваться, решать совместные вопросы. Возникают затруднения в общении, поступает много недостоверной информации, теряются документы, ломается техника. Не стоит в этот период заключать сделки, подписывать договора, совершать дорогие покупки, заключать брак и покупать технику. Возможны завершения старых дел, важные разговоры, прояснения старых событий и получение весточек из прошлого. Подходящее время для анализа ошибок.

30 мая - 23 июня 2021

27 сентября - 18 октября 2021

Венера

Отвечает за любовные и супружеские отношения. В ретроградном состоянии возможны ошибки из-за принятых решений поспешно или неправильные выводы о ситуациях. Не исключены перемены в отношениях, которые не принесут ничего хорошего. Однако в такой период могут возобновиться отношения, которые были разорваны ранее и это будет значить, что человек в вашей жизни появился неслучайно.

Также могут быть изменения в финансовой сфере – нежелательно принимать важные решения, делать инвестиции, вкладывать средства.

19 декабря 2021 - 29 января 2022

Юпитер

Путаница и задержка в делах, проблемы с высшим образованием, дальними поездками, связями с иностранцами, вопросы юридического характера. Однако ретроградный Юпитер помогает пересмотреть свои взгляды на жизнь и продумать планы на будущее.

20 июня - 19 октября 2021

Сатурн

Заставляет снова пройти те уроки жизни, которые были не усвоены ранее. Можно учиться на ошибках, оценить достоинства и неудачи. Может прибавиться ответственность. Сфера Сатурна – работа и карьера. Но при этом он никуда не торопится и позволяет событиям происходить более медленно. При директном движении – скорость и результативность снова меняется.

22 мая - 12 октября 2021

Уран

Связан с инновациями, IT сферой, техническим прогрессом. Это планета перемен и в период ретроградности Урана можно увидеть знаки, сигнализирующие о важных переменах. Свой транзит в 2021 году Уран совершит в Тельце, а это значит, что могут стать актуальными финансовые вопросы, которые не были решены в прошлом.

20 августа 2021 - 18 января 2022 года

Нептун

Внешний мир уходит на второй план, а внутренний становится более важным. Прекрасный период для переоценки ценностей и отношений. Нептун отвечает за вдохновение, новые проекты и идеи. Он способен сглаживать границы реальности и действительность закрывать мечтами.

25 июня - 2 декабря 2021

Плутон

Перераспределение власти и финансовых потоков, влияет глобально на общество, крупный бизнес и государственные институты. В личных отношениях может выразиться во вмешательстве сторонних сил, на которые человек влиять не может. Может возникнуть кризис, который пойдет на благо – вы избавитесь от ненужного и сможете начать новую главу жизни.

26 апреля - 7 октября 2021