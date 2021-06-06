Кольцевое Солнечное затмение в июне: точная дата и что категорически делать нельзя
Коридор затмений, который начался 26 мая и усилился ретроградным Меркурием, закончится 10 июня. В этот день произойдет уникальное явление – Кольцевое солнечное затмение.
Что это за явление и как солнечное затмение может повлиять на человека – читайте в нашем материале ниже.
Кольцевое солнечное затмение
Кольцевое солнечное затмение произойдет 10 июня в 13:42 по киевскому времени. Когда лунный диск проецируется на солнечный и угловой диаметр меньше по размеру, он не может полностью закрыть Солнце и оставляет узкое и яркое кольцо. Увидеть его смогут только в отдельных местах земного шара – в Гренландии, севере России, в Канаде. При хорошей погоде – в Северной Азии, Европе и США.
Как затмение повлияет на людей
Точка этого затмения находится в Близнецах с соединением с ретроградным Меркурием. Сильнее всего влияние затмения могут почувствовать Близнецы, Девы, Рыбы и Стрельцы.
Основная путаница и неразбериха коснется общения, учебы, переговоров, документов, поездок. Возможно искаженное восприятия и смещение фокуса в понимании друг друга.
Есть риск совершить необдуманный поступок, порвать отношения из-за эмоций, спровоцировать конфликт. Но нужно помнить – все, что будет разрушено в этот период, восстановить будет невозможно. А последствия придется потом долго ощущать на своей жизни.
День может стать очень эмоциональным, тревожным и волнительным. Могут быть аварии, громкие преступления, протесты, эскалации конфликтов.
Что категорически нельзя делать в этот день
- Нельзя говорить плохо о других людях
- Нельзя раздражаться, проявлять агрессию, нельзя желать человеку чего-то плохого и оскорблять.
- Нельзя выяснять отношения, провоцировать разрывы или принимать решения по поводу отношений.
- Нельзя подписывать договора, составлять важные документы и совершать серьезные и дорогостоящие покупки.
Напомним, ранее мы писали о том, что в 2021 году жителей Земли ожидает четыре коридора затмений и жесткий ретроградный Меркурий.