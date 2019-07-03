Коридор затмений в июле: что категорически нельзя делать в этот период

Коридор затмений может быть опасным (Коллаж РБК-Украина)

Период с 2 по 16-17 июля называют коридором затмений, который может существенно повлиять на будущее

Астрологи рассказали о коридоре, который открылся во время солнечного затмения со 2 на 3 июля и закроется лунным затмением 16-17 июля. Этот период принесет определенный астрономический хаос, и они дали рекомендации о том, как в этот период не навредить своей жизни и правильно перераспределить энергию, чтобы привлечь удачу.

В этот период нужно очень аккуратно относится к своим поступкам и действиям, так как правильные - помогут привлечь позитив в свою жизнь, а неправильные - могут закрутить спираль и негатив начнет ходить по замкнутому кругу.

В первые дни июля события будут питать внутренний мир человека, и астрологи рекомендуют обратить внимание на собственные инстинкты, желания, потребности, разобраться в глубоких мыслях, признать эмоции, чувство долга, безопасности.

В период с 3 по 16 июля нужно внимательно следить за происходящим в жизни и прислушиваться к интуиции. Энергию Солнца нужно аккумулировать и направить ее на достижение своих целей. Однако цели и желания должны быть четко сформулированы.

К чему располагает коридор затмений:

Выстраивание гармоничных отношений. Появится возможность найти друга, духовного наставника и единомышленника.

Открытие канала для мощного финансового потока. Для этого нужно найти в себе стереотипы, которые мешают разбогатеть и от них избавиться.

Восстановить энергетику и силы. В этот период будет легче отказаться от дурных привычек, прекратить череду неудач и настроить себя на успех.

Кроме того, астрологи предупреждают, что коридор затмений может сильно повлиять на эмоциональность человека и провоцировать его на негативные поступки. В таких случаях нужно не поддаваться соблазнам, так как это может заложить негативный цикл на много лет вперед.

Нужно избегать неконструктивной критики и осуждения, раздражения, насилия в любом его проявлении, неконтролируемых эмоций, излишней обидчивости и ранимости, а также страхов. Все это может привести к непоправимым последствиям.

В последние дни коридора затмений нужно сделать переоценку ценностей, собраться с мыслями и сконцентрироваться на позитивных важных целях.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет встретить любовь в ближайшее время.

А также рассказывали о том, что астролог назвал знаки Зодиака, которым очень повезет в июле.