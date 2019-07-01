Астролог назвал знаки Зодиака, которым очень повезет в июле

Гороскоп на июль предвещает успешное ведение дел и настоящую любовь
Астролог Павел Глоба в своем гороскопе на июль рассказал, какие знаки Зодиака окажутся самыми везучими. Согласно звездам, в новом месяце некоторые из знаков обретут настоящую любовь, будут путешествовать и начнут успешный проект. Среди счастливчиков – Львы, Близнецы, Девы, Скорпионы и Водолеи.
Июль для Близнецов будет счастливым месяцем. Ваше настроение будет всегда на высоте. Возможны небольшие проблемы с выбором деловых партнеров, но после тщательного взвешивания вам удастся сделать правильный выбор и заключить хорошую сделку. В этом месяце вы встретите свою вторую половинку – возможно это будет человек, которого вы давно знаете. Новые отношения, которые будут построены на длительной дружбе могут стать любовью всей жизни.
Львов ожидает насыщенный месяц, в котором смешаются большая прибыль по проектам или подписание удачного договора. Если вы решите завести блог или попробовать себя в любом другом деле – у вас это обязательно получится, нужно только приложить немного усилий. В этом месяце вас ждут путешествия, если не в далекое – то за город, но это будет так же весело и привнесет в вашу жизнь много радости. Если Лев не состоит в отношениях, то в июльском путешествии он встретит любовь всей своей жизни. Единственное что может все испортить – поспешность и неосторожность.
Астролог поведал, какие знаки Зодиака в июле найдут любовь
Девы будут проявлять активность во всех сферах жизни: в карьере, и в личной жизни. В семейных делах будет царить гармония. Одинокие представители знака могут познакомиться с парой в конце июля.
Июль станет для Скорпионов самым счастливым месяцем в 2019 году. Вас ждет успех во всех сферах: в карьере, личной жизни. Вас ждет путешествие и множество положительных эмоций. Избегайте стрессов – они могут плохо отразиться на вашем здоровье.
Водолеев ожидает удачный июль. В карьере вам лучше доделать старые проекты, нежели браться за новые. Личная жизнь сложится в июле хорошо: вы познакомитесь со своей второй половинкой. Вас ожидает много романтических дней.
Как сообщалось ранее, астролог Павел Глоба также назвал знаки Зодиака, которые обнищают в 2019 году.