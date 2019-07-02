Эти знаки Зодиака закрутят новый роман на этой неделе: прогноз астролога

Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю от астролога Татьяны Борщ

Гороскоп для всех знаков Зодиака на первую неделю июля 2019 составила астролог Татьяна Борщ. Согласно ее прогнозам, Стрельцам нужно подготовиться к яркому роману, а вот Весам стоит быть осторожными с делами амурными и с головой погрузиться в работу. Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака - в этом гороскопе.

Овен

В начале недели займется масштабной организационной работой - придется что-то доделывать, а что-то и переделывать. Девиз недели - тише едешь - дальше будешь. Для работы, контактов и развлечений хороша вторая половина недели, можно неплохо провести время и сделать много полезного как для себя, так и для других.

Телец

В первой половине недели может собраться в дорогу и звезды настоятельно рекомендуют ему просмотреть все детали поездки, иначе она может сложиться не так, как бы хотелось. Водителям во вторник следует быть внимательнее за рулем! Вторая половина недели, в целом спокойна - удастся отдохнуть и поразмыслить на досуге и о своих делах, а также о делах своих близких и родных. Можно заняться собой, отдыхом, делами семьи, детей.

Близнецы

Близнецы займутся делами финансовыми. Идея крупных заработков становится все актуальнее. Именно к этому подтолкнет вас полное солнечное затмение 2 июля. И многое получится! Однако и расходов ожидается немало. Во второй половине недели будет много общения, поездки или разные новости издалека.

Рак

Раки должны со вниманием отнестись к отношениям с партнерами, как личными, так и деловыми. Возможны конфликты, пересмотр старых связей и даже расставание. Все это обещает вам затмение. Если все это происходит с вами, то примите это как должное, помните пословицу "что ушло, то ушло". Но если в отношениях есть хоть капля любви и доверия, то можно выяснить все то, что не устраивает вас друг в друге, и откровенно все обговорить. Это даст вам шанс вывести отношения на новый уровень. Во второй половине недели придут деньги, но очень может быть, что их часть неожиданно и уйдет. Воскресенье пройдет в бегах или в поездке.

Лев

Вас затмение предупреждает - берегите здоровье! Вы сделали все, что могли, а остальное можно отложить до середины августа. Конец недели очень неплох - можно проявить себя во всем блеске в кругу близких и родных.

Дева

Деве затмение обещает много встреч и много расходов. Часть из них будет связана с детьми, а часть со стройкой или с решением вопросов, связанных с делами.

Весы

Займитесь важным и нужным делом - именно к этому призывает вас солнечное затмение 2 июля. Удастся преодолеть ряд препятствий и разрешить ряд задач. Будьте внимательнее к домашним и, по возможности, не критикуйте их - к этому также призывает вас затмение. Время с четверга преподнесет приятные сюрпризы, а на выходных удастся отдохнуть.

Скорпион

Скорпионы близки к заветной профессиональной цели, и почти наверняка затмение позовет вас в дорогу. Оставшиеся дома встретят гостей издалека. Важные события профессионального плана произойдут во второй половине недели. А выходные пройдут с друзьями.

Стрелец

Стрельцу "светит" яркий роман, события могут развиваться ярко, стремительно, но немного не так, как планировалось (если оно вообще планировалось). В конце недели придут неплохие новости издалека и состоятся важные встречи. Деньги также появятся во второй половине недели.

Козерог

Козерогу затмение сулит изменения в отношениях личных. Все хорошо в отношении новых романов, и не очень для тех, чьи привязанности уже исчерпали себя. Начало недели сулит много встреч, ее вторая половина массу хозяйственных забот и мероприятий организационного плана. В воскресенье можно расслабиться и отдохнуть.

Водолей

Водолею придется заботиться как о собственном здоровье, так и о здоровье кого-то из близких людей. Вторая половина недели гораздо интереснее первой. Вы увидите, как много людей ценят вас и любят.

Рыбы

Для Рыб затмение, скорее, благоприятно. Реален новый роман, укрепление отношений с детьми или решение ими обзавестись. И на этой неделе ожидается много приятных встреч и веселые тусовки. Многие неплохо отдохнут.

Ранее астролог назвал знаки Зодиака, которым очень повезет в июле.