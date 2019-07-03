Коридор затемнень в липні: що категорично не можна робити в цей період

Коридор затемнень може бути небезпечним (Колаж РБК-Україна)

Період з 2 по 16-17 липня називають коридором затемнень, який може суттєво вплинути на майбутнє

Астрологи розповіли про коридор, який відкрився під час сонячного затемнення з 2 на 3 липня і закриється місячним затемненням 16-17 липня. Цей період принесе певний астрономічний хаос, і вони дали рекомендації про те, як в цей період не нашкодити своєму життю і правильно перерозподілити енергію, щоб привернути удачу.

В цей період потрібно дуже акуратно ставиться до своїх вчинків і дій, так як правильні - допоможуть залучити позитив у своє життя, а неправильні - можуть закрутити спіраль і негатив почне ходити по замкнутому колу.

У перші дні липня події будуть плекати внутрішній світ людини, і астрологи рекомендують звернути увагу на власні інстинкти, бажання, потреби, розібратися в глибоких думках, визнати емоції, почуття обов'язку, безпеки.

У період з 3 по 16 липня потрібно уважно стежити за подіями в житті і прислухатися до інтуїції. Енергію Сонця потрібно акумулювати та спрямувати її на досягнення своїх цілей. Однак цілі і бажання повинні бути чітко сформульовані.

До чого схильний коридор затемнень:

Створення гармонійних відносин. З'явиться можливість знайти друга, духовного наставника і однодумця.

Відкриття каналу для потужного фінансового потоку. Для цього потрібно знайти в собі стереотипи, які заважають розбагатіти і від них позбутися.

Відновити енергетику і сили. В цей період буде легше відмовитися від поганих звичок, припинити низку невдач і налаштувати себе на успіх.

Крім того, астрологи попереджають, що коридор затемнень може сильно вплинути на емоційність людини і провокувати її на негативні вчинки. У таких випадках треба не піддаватися спокусам, так як це може закласти негативний цикл на багато років вперед.

Треба уникати неконструктивної критики і осуду, роздратування, насильства у будь-якому його прояві, неконтрольованих емоцій, зайвої уразливості і беззахисності, а також страхів. Все це може призвести до непоправних наслідків.

В останні дні коридору затемнень потрібно зробити переоцінку цінностей, зібратися з думками і концентруватися на позитивних важливих цілях.

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