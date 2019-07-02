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Солнечное затмение: где посмотреть трансляцию

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 20:08
Солнечное затмение: где посмотреть трансляцию
Фото: Затмение Солнца (pixabay.com/ipicgr)

Солнечное затмение начнется над Тихоокеанским регионом

Солнечное затмение произойдет 2 июля в 22:23 по киевскому времени. Оно начнется над Тихим океаном и по диагонали пройдет через Чили и Аргентину.  Полное солнечное затмение - это одно из главных событий не только июля, но и всего лета. 

Большая тень Луны, или умбра, вначале достигнет поверхности океана к востоку от Новой Зеландии. Для того, чтобы это лицезреть из Французской Полинезии отправятся корабли и самолеты.

Посмотреть это уникальное явление можно будет на YouTube-канале CosmoSapiens.

Напомним, что астролог рекомендовал, что День затмения не подходит для операций любого рода, если только они не вызваны крайней необходимостью.

Читайте также, что первое в истории видео солнечного затмения, которое было снято в 1900 году, попало в сеть. Впечатляющая видеозапись была опубликована Британским институтом кино и Королевским астрономическим обществом.

Ранее эксперт дала астрологический прогноз на июль 2019, который будет богат на затмения, плюс ретроградный Меркурий, предполагает большое количество ограничений по действиям.

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