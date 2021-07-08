Коренные народы и нацменьшинства в Украине: кто подпадает под эти понятия и чем они отличаются

В Украине председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №5506 о коренных народах. Так, документ направили на подпись к президенту Владимиру Зеленскому.

Кто подпадает под коренные народы и нацменьшинства в Украине - читайте в нашем материале ниже.

Согласно закону, коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины. Также на право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Коренные народы в Украине

Коренными народами называют те народы, которые проживают в многоэтнических обществах независимых стран и являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой является данная страна.

В Украине коренными народами есть крымские татары, караимы и крымчаки, которые происходят с территории Крыма. Остальные этносы являются национальными меньшинствами Украины. То есть является диаспорой народов, которые имеют свои этнические Родины или национальные образования за пределами нашей страны.

Как свидетельствуют данные ООН, в мире к коренным народам относятся 370 миллионов человек в более чем 70 странах, многие из которых находятся на грани исчезновения. Кроме того, важной характеристикой коренных народов является также и то, что они, независимо от правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты.

Национальные меньшинства в Украине

К ним относят группы граждан Украины, которые не являются украинцами по национальности, проявляют чувство национального самоосознания и общности между собой.

На территории Украины проживают граждане более 100 национальностей. К крупнейшим национальным меньшинствам относятся русские, белорусы, молдаване, крымские татары, болгары, венгры, поляки, евреи, армяне, греки.

Самое большое этническое меньшинство в Украине - русские. Их количество составляет 8334,1 тыс. человек и составляет 17,3 %. Они принадлежат к древним жителей Украины. Селиться на нашей земле они начали еще с XV в. Многие их поселилось на Слободской Украине в XVI-XVII вв., А в XVIII в. - на побережье Черного и Азовского морей

В Украине высокая доля россиян наблюдается среди всего населения в АР Крым (58.3 %), Луганской (39.0 %), Донецкой (38.2 %), Харьковской (25.6 %), Запорожской (24.7 %), Одесской (20.7 %), Днепропетровской (17.6 %), Херсонской (14.1 %) областях, в г. Киеве (13.1 %).