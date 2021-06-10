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Раде рекомендуют принять закон Зеленского о коренных народах в целом

Новина українською →
Украина, Четверг 10 июня 2021 17:28
Раде рекомендуют принять закон Зеленского о коренных народах в целом Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять в целом законопроект №5506 президента Владимира Зеленского о коренных народах. Такое решение сегодня принял профильный комитет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Только что комитет рассмотрел сегодня профильный. И кстати рекомендовал за основу и в целом принять", - сообщила парламентарий.

Отметим, что главным по разработке этого закона является комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Прежде всего документ устанавливает понятие "коренной народ Украины" - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Напомним, ранее комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах.

Как писало РБК-Украина, документ появился на сайте парламента в конце мая.

Так, в День памяти жертв депортации крымских татар глава государства заявил, что внесет в Раду законопроект о признании крымских татар коренным народом. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

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