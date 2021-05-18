Корабль Королевского флота Британии вошел в порт Одессы: фото судна

Во вторник, 18 мая, в Одесском морском вокзале пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent. Его визит связан с проведением совместных с украинскими военными моряками тренировок.

Отметим, что OPV Trent - это новый корабль, который был принят в состав Королевского флота в августе 2020 года. Аббревиатура OPV означает Offshore Patrol Vessels - патрульный корабль прибрежной зоны.

Данные тренировки будут проходить на борту британского корабля. Также будут проведены совместные тренировки в море типа PASSEX.

Напомним, в апреле в Черное море решили направить два эсминца США - Donald Cook и Roosevelt. Американские военные корабли должны были прибыть на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращиванием российских сил возле восточной границы Украины и Крыма.

Позже США передумали отправлять эсминцы в Черное море из-за того, что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией. Donald Cook и Roosevelt остались в Средиземном море.

Эсминцы Donald Cook и Roosevelt - Это эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием (УРО) USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75). Данные корабли базируются на испано-американской военно-морской базе в Роте и являются частью программы построения системы ЕвроПВО.