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Корабель Королівського флоту Британії увійшов до порту Одеси: фото судна

Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 18 травня, в Одеському морському вокзалі пришвартувався патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великобританії OPV Trent. Його візит пов'язаний з проведенням спільних з українськими військовими моряками тренувань.

Про це повідомляє АрміяInform.

В Одесі пришвартувався корабель Королівського флоту Британії (фото: armyinform.com.ua)

Дані тренування будуть проходити на борту британського корабля. Також будуть проведені спільні тренування в морі типу PASSEX.

В Одесі пришвартувався корабель Королівського флоту Британії (фото: armyinform.com.ua)

Зазначимо, що OPV Trent - це новий корабель, який був прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року. Абревіатура OPV означає Offshore Patrol Vessels - патрульний корабель прибережної зони.

В Одесі пришвартувався корабель Королівського флоту Британії (фото: armyinform.com.ua)

Нагадаємо, у квітні в Чорне море вирішили направити два есмінці США - Donald Cook і Roosevelt. Американські військові кораблі повинні були прибути на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванням російських сил біля східного кордону України і Криму.

Пізніше США передумали відправляти есмінці у Чорне море через те, що це могло спровокувати посилення напруженості між Україною і Росією. Donald Cook і Roosevelt залишилися в Середземному морі.

Есмінці Donald Cook і Roosevelt - це ескадрені міноносці з керованою ракетною зброєю (УРО) USS Roosevelt (DDG-80) і USS Donald Cook (DDG-75). Дані кораблі базуються на іспано-американській військово-морській базі в роті і є частиною програми побудови системи ЄвроПВО.

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