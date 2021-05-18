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Корабль Королевского флота Британии вошел в порт Одессы: фото судна

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Одесса, Вторник 18 мая 2021 16:13
Корабль Королевского флота Британии вошел в порт Одессы: фото судна Фото: в Одессе пришвартовался корабль Королевского флота Британии (armyinform.com.ua)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 18 мая, в Одесском морском вокзале пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent. Его визит связан с проведением совместных с украинскими военными моряками тренировок.

Об этом сообщает АрміяInform.

Корабль Королевского флота Британии вошел в порт Одессы: фото судна

В Одессе пришвартовался корабль Королевского флота Британии (фото: armyinform.com.ua)

Данные тренировки будут проходить на борту британского корабля. Также будут проведены совместные тренировки в море типа PASSEX.

Корабль Королевского флота Британии вошел в порт Одессы: фото судна

В Одессе пришвартовался корабль Королевского флота Британии (фото: armyinform.com.ua)

Отметим, что OPV Trent - это новый корабль, который был принят в состав Королевского флота в августе 2020 года. Аббревиатура OPV означает Offshore Patrol Vessels - патрульный корабль прибрежной зоны.

Корабль Королевского флота Британии вошел в порт Одессы: фото суднаКорабль Королевского флота Британии вошел в порт Одессы: фото судна

В Одессе пришвартовался корабль Королевского флота Британии (фото: armyinform.com.ua)

Напомним, в апреле в Черное море решили направить два эсминца США - Donald Cook и Roosevelt. Американские военные корабли должны были прибыть на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращиванием российских сил возле восточной границы Украины и Крыма.

Позже США передумали отправлять эсминцы в Черное море из-за того, что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией. Donald Cook и Roosevelt остались в Средиземном море.

Эсминцы Donald Cook и Roosevelt - Это эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием (УРО) USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75). Данные корабли базируются на испано-американской военно-морской базе в Роте и являются частью программы построения системы ЕвроПВО.

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