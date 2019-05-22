Корь не спрашивает о возрасте: Супрун привела печальные цифры

Фото: коллаж РБК-Украина

В Украине нет возрастных ограничений на проведение вакцинации против кори

Уляна Супрун заявила, что корь угрожает не только детям, но и взрослым, поэтому настоятельно рекомендует не пренебрегать вакцинацией никому. И.о. главы Минздрава отметила на своей странице в Facebook, что количество заболевших корью в Украине постоянно увеличивается, и была зафиксирована самая большая вспышка кори за всю историю независимости.

Так, по данным Минздрава, от ее начала заболело более 100 тысяч человек, а 37 - умерли от осложнений.

"От последствий этой вовсе не детской болезни умерли и взрослые. Только в Киеве в этом году взрослых больных корью на полтысячи больше, чем детей.

Если бы все эти люди сделали прививки против кори, мы бы не имели этих печальных цифр", - написала Супрун.

Она рассказала, что раньше большинство людей действительно болели корью именно в детстве. После создания вакцины в 60-х годах количество больных начало сокращаться в тысячи раз.

"Со снижением заболеваемости и смертности от кори, про болезни начали забывать. Как и о защите от нее", - говорится в сообщении.

Также Супрун добавила, что как родители, так и медики забыли, что снижение заболеваемости произошло благодаря формированию мощного коллективного иммунитета (когда вакцинировано 95-98% населения).

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Поэтому мы получили ситуацию, в которой прививки игнорировали, потому никто не болел. Но это был ложный путь", - заявила Супрун.

Руководительница Минздрава напомнила, что корь является опасной болезнью, которая распространяется очень быстро и передается воздушно-капельным путем.

Если нет иммунитета, вы можете заразиться, если:

оказались на улице даже в ста метрах от больного

прошлись в подъезде, где час назад проходил больной

зашли в магазин, маршрутку или аптеку, где только что был больной

"9 из 10 невакцинированных людей при контакте с больными заболеют. По данным Европейского центра по контролю за заболеваниями, от 1 больного корью в среднем заражается 12-18 человек, в то время как от 1 больного гриппом - до 4 человек. Корь значительно заразнее, чем грипп", - привела она статистику.

Фото: коллаж РБК-Украина

Единственный способ защитить себя и свою семью - сделать прививку, подчеркнула Супрун. Сделать прививку теперь могут все. В Украине отменены любые возрастные ограничения на проведение вакцинации против кори.

"И помните: корь не спрашивает не только о возрасте, но и о ваших планах, графике и дедлайнах. Не откладывайте на потом, а вакцинируйтесь уже, потому что корь всегда приходит не вовремя", - резюмировала она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун рассказала, что делать после контакта с человеком, который болен корью.

Также мы писали о том, что Супрун напомнила украинцам о смертельных недугах и рассказала, где пройти тестирование на ВИЧ.

Добавим, что Уляна Супрун развеяла мифы о таблетках и уколах. Она рассказала, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует неинъекционные лекарства - но если это оправдано.