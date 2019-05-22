Кір не питає про вік: Супрун навела сумні цифри

Фото: колаж РБК-Україна

В Україні немає вікових обмежень на проведення вакцинації проти кору

Уляна Супрун заявила, що кір загрожує не тільки дітям, але і дорослим, тому настійно рекомендує не нехтувати вакцинацією нікому. В.о. голови МОЗ зазначила на своїй сторінці в Facebook, що кількість хворих на кір в Україні постійно збільшується, і був зафіксований найбільший спалах кору за всю історію незалежності.

Так, за даними МОЗ, від його початку захворіло понад 100 тисяч людей, а 37 - померли від ускладнень.

"Від наслідків цієї зовсім не дитячої хвороби померли і дорослі. Лише в Києві цього року дорослих хворих на кір на півтисячі більше, ніж дітей. Якби всі ці люди зробили щеплення проти кору, ми б не мали цих сумних цифр", - написала Супрун.

Вона розповіла, що раніше більшість людей дійсно хворіли на кір саме в дитинстві. Після створення вакцини в 60-х роках кількість хворих почала скорочуватися в тисячі разів.

"Зі зниженням захворюваності та смертності від кору, про хворобу почали забувати. Як і про захист від неї", - йдеться в повідомленні.

Також Супрун додала, що як батьки, так і медики забули, що зниження захворюваності відбулося завдяки формуванню потужного колективного імунітету (коли вакциновано 95-98% населення).

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Тому ми отримали ситуацію, в якій щеплення ігнорували, бо ніхто не хворів. Але це був хибний шлях", - заявила Супрун.

Керівниця МОЗ нагадала, що кір є небезпечною хворобою, яка поширюється дуже швидко і передається повітряно-крапельним шляхом.

Якщо немає імунітету, ви можете заразитися, якщо:

опинилися на вулиці навіть за сто метрів від хворого

пройшлися в під’їзді, де годину тому проходив хворий

зайшли у магазин, маршрутку чи аптеку, де щойно був хворий

"9 із 10 невакцинованих людей при контакті з хворими захворіють. За даними Європейського центру з контролю за захворюваннями, від 1 хворого на кір в середньому заражається 12-18 осіб, у той час як від 1 хворого на грип — до 4 людей. Кір значно заразніший за грип", - навела вона статистику.

Фото: колаж РБК-Україна

Єдиний спосіб захистити себе і свою сім'ю - зробити щеплення, наголосила Супрун. Зробити щеплення тепер можуть усі. В Україні скасовані будь-які вікові обмеження на проведення вакцинації проти кору.

"І пам'ятайте: кір не питає не лише про вік, але й про ваші плани, графіки і дедлайни. Не відкладайте на потім, а вакцинуйтеся вже, бо кір завжди приходить невчасно", - резюмувала вона.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун розповіла, що робити після контакту з людиною, яка хвора на кір.

Також ми писали про те, що Супрун нагадала українцям про смертельні недуги і розповіла, де можна пройти тестування на ВІЛ.

Додамо, що Уляна Супрун розвіяла міфи про таблетки та уколи. Вона розповіла, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує неін'єкційні ліки - але якщо це виправдано.