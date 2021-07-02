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"Копы" записали песню в поддержку сборной Украины: "м'яч православний, не лети в наші ворота"

Автор: Дмитрий Войналович

Полиция Николаевской области и ансамбль "Южный Патруль" записали песню в поддержку сборной Украины по футболу перед матчем с Англией на Евро 2020.

Видео появилось на YouTube-канале "Поліція Миколаївщини".

"Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение", - прокомментировал песню глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Текст песни в поддержку сборной Украины от николаевских "копов":

Як збірна грала - серце ставало,
Кожен вміє грати, знає, як паси давати,
Перша хвилина - вперед, Україна!
Буде вболівати кожна українська хата.

Всі грають гарно, але, м'яч православний,
Не лети в наші ворота, побійся бога!
Збірна України, за вас болієм мирно,
Як би там не було - любимо вас бурно!

Україно, переможемо!
Футбольна рать не перевчилась грать!
Україно, переможемо!
Ми футбольна є країна - непоборна Україна!

Скриншоты из видео

Видео и песня, несмотря на чуть-чуть странный текст (особенно - про "православный мяч"), восхитили пользователей сети.

  • Мне понравилось, спасибо.
  • Вау! Как круто
  • Молодці! Вперед - до перемоги!
  • Как всегда на уровне
  • Дякуємо вам за підтримку!

Тем временем в Минобороны разгорается скандал из-за "каблуков".

Также читайте о том, как блогерша восхитила высказыванием об украинском языке.

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