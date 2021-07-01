ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Блогерша восхитила украинцев высказыванием об украинском языке: "должен быть везде"

Новина українською →
Кривой Рог, Четверг 01 июля 2021 22:34
Блогерша восхитила украинцев высказыванием об украинском языке: "должен быть везде" Коллаж РБК-Украина: блогерща восхитила сеть высказыванием об украинском языке
Автор: Роман Мирончук

Полина Шеремет восхитила украинцев своим видео, в котором она говорит о том, что в Украине люди должны разговаривать на украинском языке вне зависимости от места, где они живут.

Высказывание блогерши опубликовал Генрих Лихачевский на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что переехала в Кривой Рог из Киева. Она обратилась к педиатру, и медсестра была удивлена, что она разговаривает на украинском языке, поскольку думала, что в столице все говорят на русском.

При этом она спросила у Полины, родилась ли она в Киеве или приехала из западных регионов.

"Я буду носиться со своим украинским языком до тех пор, пока людей не перестанет удивлять, что мы общаемся на украинском языке в Украине. Я буду носиться со своим украинским языком пока люди не перестанут его ассоциировать с западной Украиной", - заявила блогер.

Она также подчеркнула, что нет никакой западной Украины. Можно сказать, на западе Украины, но западной Украины не существует.

"Есть одна независимая соборная Украина, украинский язык должен быть везде, и это не должно никого удивлять", - добавила она.

Под видео появилось много лайков и благодарных комментариев за ее позицию.

  • Шевченко на этом языке в то время всю Россию покорил - читали и по-украински и понимали;
  • Молодец;
  • Супер;
  • Как хорошо сказано! Молодец!

Напомним, что языковой омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на русский язык в сборной Украины по футболу.

Мы также писали о том, что Лариса Ницой злобно набросилась на героя матча Украина - Швеция Артема Довбика, который давал интервью на русском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог язык
LITE
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле