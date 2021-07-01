Блогерша восхитила украинцев высказыванием об украинском языке: "должен быть везде"

Полина Шеремет восхитила украинцев своим видео, в котором она говорит о том, что в Украине люди должны разговаривать на украинском языке вне зависимости от места, где они живут.

Девушка рассказала, что переехала в Кривой Рог из Киева. Она обратилась к педиатру, и медсестра была удивлена, что она разговаривает на украинском языке, поскольку думала, что в столице все говорят на русском.

При этом она спросила у Полины, родилась ли она в Киеве или приехала из западных регионов.

"Я буду носиться со своим украинским языком до тех пор, пока людей не перестанет удивлять, что мы общаемся на украинском языке в Украине. Я буду носиться со своим украинским языком пока люди не перестанут его ассоциировать с западной Украиной", - заявила блогер.

Она также подчеркнула, что нет никакой западной Украины. Можно сказать, на западе Украины, но западной Украины не существует.

"Есть одна независимая соборная Украина, украинский язык должен быть везде, и это не должно никого удивлять", - добавила она.

Под видео появилось много лайков и благодарных комментариев за ее позицию.