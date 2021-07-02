Никогда не сдавайтесь! Военные записали мощное видео в поддержку нашей сборной на Евро 2020

Украинская сборная на Евро 2020 одержала победу над командой Швеции со счетом 1:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата. Военнослужащие с передовой решили поддержать наших игроков перед игрой с командой Англии, которая пройдет в Риме.

Бойцы записали видео мощной поддержки, его опубликован Анатолий Штефан на своей Facebook-странице.

Наши воины записали стихотворение, в котором желают спортсменам не сдаваться и верить в себя:

Від щирого серця з перемогою вітаємо!

Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.

Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!

Ваша гра вам світову славу принесла.

Захищайте Україну на футбольних полях –

Так, як ми у Донбаських степах.

Слава Україні!

Армія вболіває за збірну України Ваша довіра - наш здобуток та воля до перемоги. Разом переможемо! Слава Україні Andriy Shevchenko Telegram - https://t.me/a_shtirlitz Posted by Анатолий Штефан "Штирлиц" on Thursday, July 1, 2021



Судя по ролику, украинская армия мощно болеет за победу наших футболистов над англичанами. Пожелаем им удачи!

В комментариях пользователи сети также пожелали победы нашей сборной, но отметили, что военные - настоящие герои нашей страны и благодаря им мы можем смотреть футбол.