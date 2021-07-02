Никогда не сдавайтесь! Военные записали мощное видео в поддержку нашей сборной на Евро 2020
Украинская сборная на Евро 2020 одержала победу над командой Швеции со счетом 1:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата. Военнослужащие с передовой решили поддержать наших игроков перед игрой с командой Англии, которая пройдет в Риме.
Бойцы записали видео мощной поддержки, его опубликован Анатолий Штефан на своей Facebook-странице.
Наши воины записали стихотворение, в котором желают спортсменам не сдаваться и верить в себя:
Від щирого серця з перемогою вітаємо!
Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.
Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!
Ваша гра вам світову славу принесла.
Захищайте Україну на футбольних полях –
Так, як ми у Донбаських степах.
Слава Україні!
Армія вболіває за збірну України Ваша довіра - наш здобуток та воля до перемоги. Разом переможемо! Слава Україні Andriy Shevchenko Telegram - https://t.me/a_shtirlitzPosted by Анатолий Штефан "Штирлиц" on Thursday, July 1, 2021
Судя по ролику, украинская армия мощно болеет за победу наших футболистов над англичанами. Пожелаем им удачи!
В комментариях пользователи сети также пожелали победы нашей сборной, но отметили, что военные - настоящие герои нашей страны и благодаря им мы можем смотреть футбол.
- Футболісти молодці, але справжні герої це Ви. Героям слава!
- Дякую Вам дорогі Захисники, що маю можливість подивитися футбол. Повертайтеся живими з перемогою.
- Дай, Боже, хлопці, щоб із вашою допомогою Україна здобула найбільшу перемогу: вигнала ворогів із нашої землі. Футбол - це класно, і 1/4 - суперово. Та найголовніші, найважливіші, найхоробріші гравці - саме ви. Бо граєте ви не із м'ячем, а зі смертю. Слава вам, Герої України!
Напомним, что сегодня стартуют четвертьфиналы Евро-2020.