Что за безумная идея? В Минобороны разгорается скандал из-за "каблуков"

Минобороны угодило в скандал из-за подготовки к параду на День Независимости. После публикации фотографий с курсантками, министерство обвинили в сексисзме и высказали возмущение тем, что девушкам придется ходить на параде на каблуках.

Как сообщает АрмияInform , курсантки уже начали подготовку к параду и ежедневно тренируются ходить на каблуках.

24 августа, в День Независимости, в центре Киева состоится торжественны концерт и военный парад. В Министерстве обороны показали, как идет подготовка к этому параду и отметили, что курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) пройдут на параде без оружия, но на каблуках.

"Утренняя – от 7:30 до 8:30 и после обеда – с 15:00 до 18:00. Между тренировками девушки отдыхают. Выбрали такое время, чтобы не проводить во время сильной жары. По этому графику занимаются все "коробки", которые участвуют в параде. Есть вероятность, что ближе к 24 августа график тренировок станет более плотным", - сообщил преподаватель ВИКНУ майор Евгений Балабушка.

Он добавил, что у девушек изменилась высота шага, а также что в этом году курсантки будут на параде в другой одежде.

"На прошлом параде девушки были в обычной форме одежде и с оружием. В этом году, они впервые будут в парадной форме без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому уже начали тренироваться ходить в этой обуви", - добавил преподаватель.

Что говорят об этом курсантки

Девушки признаются, что ходить на каблуках тяжелее, чем в берцах. Они стараются и тренируются, чтобы не подвести ни друг друга на параде, ни своих офицеров.

Курсантки будут маршировать на параде ко Дню Независимости на каблуках (Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В сети нововведение раскритиковали

"Минобороны похвасталось фото подготовки к параду. Строевой шаг на каблуках… чтобы что? Кончится когда-нибудь этот парад идиотизма?" – написала первый заместитель руководителя Уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.

"Министерство обороны Украины, а это случилось? На прошлые парады женщины ходили в удобной форме, все было супер. Богини! Может, еще в камуфляжные бикини наденем, чтобы было няшно? Это же реально издевательство и зеро равноправия в армии", - написала журналист Марина Данилюк.

"Если это правда, то над военнослужащими просто издеваются. Пусть им будет максимум неудобно, пусть это будет абсурдно. "Женственно", а вы что подумали?" - добавила журналистка Лариса Андрейчук.

Женщин поддержали также и мужчины. Политик и активист Александр Погребиський также назвал идею безумной.

"Друзья, почему в этом году над девушками решили поиздеваться и на парад обуть их в туфли с каблуком? Что это за очередная безумная идея?" – отметил политик на своей странице в Facebook.

"Это точно не институт культуры? Удивительно, что еще без боа. Надеюсь, министр обороны тоже будет на каблуках", - пошутила Дина Иванникова.

"Что это за берцы такие нового образца? Они строевую или канкан репетируют?" – возмущается Елена Донченко.

"Это не только нелепо, дискриминационно, но еще и травматично вообще-то. Особенно в такую жару. Одна подвернула ногу - стройность шага остальных тут же оказалась под большим вопросом", - высказала мнение Яся Миха.

Стоит отметить, что после многочисленных комментариев, комментарии на странице Минобороны в Facebook закрыли.