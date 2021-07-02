"Копи" записали пісню на підтримку збірної України: "м'яч православний, не лети в наші ворота"

Поліція Миколаївської області і ансамбль "Южный Патруль" записали пісню на підтримку збірної України з футболу перед матчем з Англією на Євро 2020.
Відео з'явилося на YouTube-каналі "Поліція Миколаївщини".
"Вся країна пишається досягненнями нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль "Южный Патруль" присвятив спортсменам власну пісню, та всі ми висловлюємо свою підтримку та захоплення", - прокоментував пісню глава ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.
Текст пісні на підтримку збірної України від миколаївських "копів":
Як збірна грала - серце ставало,
Кожен вміє грати, знає, як паси давати,
Перша хвилина - вперед, Україна!
Буде вболівати кожна українська хата.
Всі грають гарно, але, м'яч православний,
Не лети в наші ворота, побійся бога!
Збірна України, за вас болієм мирно,
Як би там не було - любимо вас бурно!
Україно, переможемо!
Футбольна рать не перевчилась грать!
Україно, переможемо!
Ми футбольна є країна - непоборна Україна!
Скріншоти з відео
Відео і пісня, незважаючи на трохи дивний текст (особливо - про "православний м'яч"), приємно вразили користувачів мережі.
Тим часом у Міноборони розгорається скандал через "підбори".
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