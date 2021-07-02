"Копы" записали песню в поддержку сборной Украины: "м'яч православний, не лети в наші ворота"

Полиция Николаевской области и ансамбль "Южный Патруль" записали песню в поддержку сборной Украины по футболу перед матчем с Англией на Евро 2020 .

"Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение", - прокомментировал песню глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Текст песни в поддержку сборной Украины от николаевских "копов":

Як збірна грала - серце ставало,

Кожен вміє грати, знає, як паси давати,

Перша хвилина - вперед, Україна!

Буде вболівати кожна українська хата.

Всі грають гарно, але, м'яч православний,

Не лети в наші ворота, побійся бога!

Збірна України, за вас болієм мирно,

Як би там не було - любимо вас бурно!

Україно, переможемо!

Футбольна рать не перевчилась грать!

Україно, переможемо!

Ми футбольна є країна - непоборна Україна!

Скриншоты из видео

Видео и песня, несмотря на чуть-чуть странный текст (особенно - про "православный мяч"), восхитили пользователей сети.