"Копи" записали пісню на підтримку збірної України: "м'яч православний, не лети в наші ворота"

Поліція Миколаївської області і ансамбль "Южный Патруль" записали пісню на підтримку збірної України з футболу перед матчем з Англією на Євро 2020 .

"Вся країна пишається досягненнями нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль "Южный Патруль" присвятив спортсменам власну пісню, та всі ми висловлюємо свою підтримку та захоплення", - прокоментував пісню глава ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Текст пісні на підтримку збірної України від миколаївських "копів":

Як збірна грала - серце ставало,

Кожен вміє грати, знає, як паси давати,

Перша хвилина - вперед, Україна!

Буде вболівати кожна українська хата.

Всі грають гарно, але, м'яч православний,

Не лети в наші ворота, побійся бога!

Збірна України, за вас болієм мирно,

Як би там не було - любимо вас бурно!

Україно, переможемо!

Футбольна рать не перевчилась грать!

Україно, переможемо!

Ми футбольна є країна - непоборна Україна!

Скріншоти з відео

Відео і пісня, незважаючи на трохи дивний текст (особливо - про "православний м'яч"), приємно вразили користувачів мережі.