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Эти "копеечные" продукты могут предотвратить проблемы со зрением

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Суббота 05 февраля 2022 08:09
Эти "копеечные" продукты могут предотвратить проблемы со зрением Фото: какие продукты помогут улучшить здоровье глаз (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

На состояние зрения влияют различные факторы, которые могут быть связаны с возрастом, с генетикой, с образом жизни и также с рационом. Соответственно некоторые продукты способны улучшить здоровье ваших глаз, причем они совершенно недорогие и доступные практически в любом супермаркете.

Об этом передает Express.co.uk.

Как рассказал доктор Брайан Вахлер, медицинский обозреватель All About Vision, возрастные заболевания глаз, такие как дегенерация желтого пятна и катаракта, обычно вызывают ухудшение зрения и слепоту у пожилых людей.

"Но изменения образа жизни, включая правильное питание, могут помочь отсрочить или предотвратить определенные проблемы со зрением", - отметил он.

При выборе "диеты для глаз" следует обратить внимание на свежие фрукты и овощи, но один конкретный продукт с многообещающей пользой - это шпинат.

Так, шпинат богат клетчаткой, витаминами А, С и К, железом, фолиевой кислотой и калием, а листовая зелень также богата лютеином и зеаксантином - растительными пигментами, называемые каротиноидами, которые защищают сетчатку от окислительных изменений, вызванных ультрафиолетовым светом.

Доктор рекомендует выбирать темно-зеленые овощи, чтобы получить больше антиоксидантов, которые защищают глаза и снижают негативное влияние на них, вызванное окислителями (свободными радикалами), которые могут вызывать возрастные заболевания глаз.

Кроме шпината, эксперт также назвал и другие продукты, которые содержат лютеин и зеаксантин: капуста, сладкая кукуруза, горох и брокколи.

"Дополните здоровую диету нежирными молочными продуктами и полезными напитками, такими как 100-процентные овощные соки, фруктовые соки, травяные чаи без кофеина и вода", - добавляет специалист.

Что касается еды, которая может оказать негативное влияние, то врач советует избегать продуктов с рафинированным сахаром, поскольку они "вызывают скачки уровня сахара в крови, что может ускорить образование катаракты при развитии диабета".

Напомним, ранее ученые рассказали, как кофе влияет на зрение человека.

Также мы писали о том, что исследователи назвали признак в глазах, который сигнализирует о риске преждевременной смерти.

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