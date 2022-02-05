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Ці "копійчані" продукти можуть запобігти проблемам із зором

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Субота 05 лютого 2022 08:09
Ці "копійчані" продукти можуть запобігти проблемам із зором Фото: які продукти допоможуть покращити здоров'я очей (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

На стан зору впливають різні фактори, які можуть бути пов'язані з віком, з генетикою, зі способом життя і також з раціоном. Відповідно деякі продукти здатні покращити здоров'я ваших очей, причому вони абсолютно недорогі та доступні практично в будь-якому супермаркеті.

Про це передає Express.co.uk.

Як розповів доктор Брайан Вахлер, медичний оглядач All About Vision, вікові захворювання очей, такі як дегенерація жовтої плями і катаракта, зазвичай викликають погіршення зору і сліпоту у літніх людей.

"Але зміни способу життя, включаючи правильне харчування, можуть допомогти відстрочити або запобігти певним проблемам із зором", - зазначив він.

При виборі "дієти для очей" слід звернути увагу на свіжі фрукти та овочі, але один конкретний продукт з багатообіцяючою користю - це шпинат.

Так, шпинат багатий на клітковину, вітаміни А, С і К, залізо, фолієву кислоту та калій, а листова зелень також багата на лютеїн і зеаксантин - рослинними пігментами, звані каротиноїдами, які захищають сітківку від окислювальних змін, викликаних ультрафіолетовим світлом.

Доктор рекомендує вибирати темно-зелені овочі, щоб отримати більше антиоксидантів, які захищають очі та знижують негативний вплив на них, викликаний окислювачами (вільними радикалами), які можуть викликати вікові захворювання очей.

Крім шпинату, експерт також назвав і інші продукти, які містять лютеїн і зеаксантин: капуста, солодка кукурудза, горох і броколі.

"Доповніть здорову дієту нежирними молочними продуктами та корисними напоями, такими як 100-відсоткові овочеві соки, фруктові соки, трав'яні чаї без кофеїну і вода", - додає фахівець.

Що стосується їжі, яка може мати негативний вплив, то лікар радить уникати продуктів з рафінованим цукром, оскільки вони "викликають скачки рівня цукру в крові, що може прискорити утворення катаракти при розвитку діабету".

Нагадаємо, раніше науковці розповіли, як кава впливає на зір людини.

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