Контактировала с многими: выяснились данные об образе жизни погибшей от коронавируса в Конотопе

Коронавирус в Украине подцепили уже почти 200 человек и на данный момент зафиксировано уже пять смертей от этой болезни. Одна из погибших – 76-летняя женщина из Конотопа Сумской области. Экспресс-тест показал, что у женщины был обнаружен COVID-2019, однако медики сообщили, что окончательную причину смерти они смогут назвать только после подтверждения заболевания лабораторно.

Как рассказали соседи погибшей женщины, она контактировала с очень большим количеством людей в Конотопе, так как ее основной сферой деятельности было гадание, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Минимум 50 человек контактировало с 76-летней женщиной, которая позавчера умерла в Конотопе от коронавируса. Об этом сообщил и. о. директора Сумского областного лабораторного центра МОЗ Владимир Збаражский. У всех взяли анализы. Подозреваемые изолированы. Первые 6 тестов лаборатория уже запустила", - говорится в сообщении.

Длительность проведения анализа от 6 до 8 часов и только лабораторные исследования дадут 100% ответ.

"Лаборатория переведена на круглосуточный график работы. В сутки можно сделать около 20 тестов", - сообщил Збаражский.

Как рассказали местные жители, погибшая женщина была гадалкой. К ней ходило очень много людей и зараженных на самом деле может быть намного больше.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, дочери погибшего 68-летнего мужчины в Тернопольской области сообщили страшные подробности о похоронах отца.