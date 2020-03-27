Контактувала з багатьма: з'ясувалися дані про спосіб життя загиблої від коронавіруса в Конотопі

Коронавірус в Україні підхопили вже майже 200 осіб і на цей момент зафіксовано вже п'ять смертей від цієї хвороби. Одна із загиблих – 76-річна жінка з Конотопа Сумської області. Експрес-тест показав, що у жінки був виявлений COVID-2019, проте медики повідомили, що остаточну причину смерті вони зможуть назвати тільки після підтвердження захворювання лабораторно.

Як розповіли сусіди загиблої жінки, вона контактувала з дуже великою кількістю людей в Конотопі, оскільки її основною сферою діяльності було ворожіння, повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews.

"Щонайменше 50 осіб контактувало з 76-річною жінкою, яка позавчора померла в Конотопі від коронавірусу. Про це повідомив в. о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Володимир Збаражський. У всіх взяли аналізи. Підозрювані ізольовані. Перші 6 тестів лабораторія вже запустила", - йдеться в повідомленні.

Тривалість проведення аналізу від 6 до 8 годин і тільки лабораторні дослідження дадуть 100% відповідь.

"Лабораторію переведено на цілодобовий графік роботи. За добу можна зробити близько 20 тестів", - повідомив Збаразький.

Як розповіли місцеві жителі, загибла жінка була ворожкою. До неї ходило дуже багато людей і заражених насправді може бути набагато більше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, дочки загиблого 68-річного чоловіка у Тернопільській області повідомили страшні подробиці про похороні батька.