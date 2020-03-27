Все в страхе разбегались: жуткие подробности о гибели мужчины в Тернополе

Под Тернополем умер мужчина от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Родные погибшего от коронавируса рассказали о странном поведении врачей

Коронавирус в Украине поразил уже 197 человек в разных областях. Самая тяжелая ситуация на данный момент в Киеве, Киевской области, Ивано-Франковской области и Тернополе. В Тернопольской области диагноз COVID-2019 был подтвержден у 15 человек, в том числе заразились 6 медиков. Кроме того, в области от коронавируса погиб 68-летний мужчина.

68-летний Павел из села Коваливка Монастырского района умер в Тернопольской больнице 25 марта. Как рассказали врачи, у мужчины не было сопутствующих болезней, кроме симптомов коронавируса. Однако болезнь уничтожила его за считанные дни, пишет "Радио.Свобода".

По словам дочери погибшего Анны Полищук, отец 17 марта начал себя плохо чувствовать, обратился в поликлинику и сделал флюорографию. Врач выписал ему антибиотик. На следующий день у мужчины поднялась температура до 40 градусов, началась тошнота, рвота, проблемы с желудком. Он снова обратился к врачу и ему назначили другие медикаменты, но в больницу забирать не стали. 21 марта у мужчины началась отдышка и родные начали требовать госпитализацию.

В течение пяти часов они вызывали скорую помощь и только после звонка на горячую линию, приехала бригада экстренной помощи. Павла отвезли в инфекционное отделение в Чорткове, а на следующий день перевезли в Тернопольскую больницу скорой помощи. 25 марта мужчина там и умер.

"Папа умер утром. Позвонили с больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала своим транспортом, з гробом и забрала тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за отцом. Далее тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли двери. Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра. Мешок раздвигался, тело выпадало. Отец весил 100 кг. Положили отца в гроб сами, не имели никакой защитной одежды. До этого сестра звонила в больницу и ей сказали, что медперсонал не будет подвергать себя опасности. А дальше гроб не могли в бус засунуть. Звонили главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все убегали. Только через два часа вышел врач в защитном костюме, и помог гроб в машину поставить", - рассказала Анна.

Она добавила, что сестра с мужем, у которых трое детей, отвезли гроб в село, чтоб похоронить. Люди отказывались копать могилу и помогать с похоронами. Мэр Монастыриска нашел помощников и на похоронах присутствовал сам, его заместитель, глава сельсовета и родственник покойного. Они же и опускали гроб в могилу, а потом в темноте закапывали.

68-летний Павел жил отдельно от дочек в селе Коваливка. За границей не был, вел здоровый образ жизни, не болел ничем. Где он мог подцепить коронавирус – не известно. Глава Тернопольской администрации Владимир Труш на брифинге сказал, что мужчина занимался самолечением и долго не обращался к врачам. Однако дочери погибшего это отрицают и говорят, что отец позвонил своему врачу сразу, как почувствовал недомогание.

"Я не думаю, что отец заразился от священника из другого района. Он был на похоронах в селе Швейкив 3 марта, умер брат моей матери – священник. Из села много кто ездил на похороны, там большая семья. Там были люди из Залищанского района, где служил наш родич. Там было много священников, среди них возможно и был больной. Если б на этих похоронах заразился, то было бы намного больше больных. Я скорее склоняюсь к мысли, что вирус пошел из Монастыристкой больницы", - рассказала дочка покойного.

Первой в Монастыристке заболела медсестра, которая работала в приемном отделении больницы. Женщина сейчас находится на кислородном аппарате.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Прикарпатья с подозрением на коронавирус сбежала из больницы.