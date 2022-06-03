Консервируем на зиму: этот способ поможет быстро подготовить банки для закруток

1. Наберите в таз или ведро холодную воду. Опустите в него банки и крышки, которые вам понадобятся для консервации.

2. Тщательно промойте каждую банку и крышки содой, с помощью чистой кухонной губки. А потом ополосните всю тару под проточной водой.

3. В подходящую кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения. На дно кастрюли опустите крышки. Над кастрюлей установите металлическую решетку.

4. Сверху на решетку поставьте чистые банки горлышками вниз.

5. После того как вода закипит, и вы установите банки - стерилизуйте не меньше 10-15 минут. Внутри банок образуются крупные капли.

6. Простерилизованные банки и крышки перенесите на чистое кухонное полотенце и оставьте, чтобы они полностью высохли.

Всю процедуру по стерилизации банок и крышек нужно проводить непосредственно перед тем, как вы начнете процесс консервации.

Также нужно провести процесс стерилизации после того, как вы поместите внутрь банок свои закрутки.

1. Возьмите подходящую кастрюлю. На дно застелите тканевую салфетку. Установите банки и накройте их крышками. Если у вас винтовые - закрутите, но не до конца.

2. Влейте в кастрюлю воду, по "плечики" банок и поставьте кастрюлю на огонь. Когда вода начнет закипать - сделайте огонь умеренным и стерилизуйте заготовки 10-12 минут.

3. После этого аккуратно достаньте банки и плотно закрутите их крышками. А потом переверните банки вверх дном и накройте.