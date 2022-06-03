RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Консервуємо на зиму: цей спосіб допоможе швидко підготувати банки для закруток

Фото: Як правильно підготувати банки перед консервацією (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Одне з найголовніших правил вдалої консервації - це правильно підготовлені банки та кришки. Банки та кришки повинні бути стерилізованими й абсолютно чистими.

Досить одного маленького мікроба і будь-яка консервація не гідний навіть до осені. Можуть бути здуття, цвіль і псування вже законсервованого продукту.

Як правильно і швидко простерилізувати банки та кришки в домашніх умовах - читайте в матеріалі нижче.

1. Наберіть в таз або відро холодну воду. Опустіть в нього банки та кришки, які вам знадобляться для консервації.

2. Ретельно промийте кожну банку і кришки содою, за допомогою чистої кухонної губки. А потім обполосніть всю тару під проточною водою.

3. У відповідну каструлю налийте воду і доведіть її до кипіння. На дно каструлі опустіть кришки. Над каструлею встановіть металеву решітку.

4. Зверху на решітку поставте чисті банки шийками вниз.

5. Після того як вода закипить, і ви встановите банки - стерилізують не менше 10-15 хвилин. Усередині банок утворюються великі краплі.

6. Простерилізовані банки та кришки перенесіть на чисте кухонний рушник і залиште, щоб вони повністю висохли.

Всю процедуру по стерилізації банок і кришок потрібно проводити безпосередньо перед тим, як ви почнете процес консервації.

Також потрібно провести процес стерилізації після того, як ви помістіть всередину банок свої закрутки.

1. Візьміть відповідну каструлю. На дно застеліть тканинну серветку. Встановіть банки та накрийте їх кришками. Якщо у вас гвинтові - закрутіть, але не до кінця.

2. Влийте в каструлю воду, по "плічка" банок і поставте каструлю на вогонь. Коли вода почне закипати - зробіть вогонь помірним і стерилізують заготовки 10-12 хвилин.

3. Після цього акуратно дістаньте банки та щільно закрутіть їх кришками. А потім переверніть банки догори дном і накрийте.

До речі, раніше ми розповідали найпростіші та доступні рецепти консервації полуниці.

А ще ми давали список продуктів, які в червні можна консервувати, сушити та заморожувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
заготовки на зимуконсервация