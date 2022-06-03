Консервуємо на зиму: цей спосіб допоможе швидко підготувати банки для закруток

1. Наберіть в таз або відро холодну воду. Опустіть в нього банки та кришки, які вам знадобляться для консервації.

2. Ретельно промийте кожну банку і кришки содою, за допомогою чистої кухонної губки. А потім обполосніть всю тару під проточною водою.

3. У відповідну каструлю налийте воду і доведіть її до кипіння. На дно каструлі опустіть кришки. Над каструлею встановіть металеву решітку.

4. Зверху на решітку поставте чисті банки шийками вниз.

5. Після того як вода закипить, і ви встановите банки - стерилізують не менше 10-15 хвилин. Усередині банок утворюються великі краплі.

6. Простерилізовані банки та кришки перенесіть на чисте кухонний рушник і залиште, щоб вони повністю висохли.

Всю процедуру по стерилізації банок і кришок потрібно проводити безпосередньо перед тим, як ви почнете процес консервації.

Також потрібно провести процес стерилізації після того, як ви помістіть всередину банок свої закрутки.

1. Візьміть відповідну каструлю. На дно застеліть тканинну серветку. Встановіть банки та накрийте їх кришками. Якщо у вас гвинтові - закрутіть, але не до кінця.

2. Влийте в каструлю воду, по "плічка" банок і поставте каструлю на вогонь. Коли вода почне закипати - зробіть вогонь помірним і стерилізують заготовки 10-12 хвилин.

3. Після цього акуратно дістаньте банки та щільно закрутіть їх кришками. А потім переверніть банки догори дном і накрийте.